Красноярцы скупают вещи в стиле сериала «Слово пацана»

На сайте объявлений Авито выросло количество объявлений о продаже вещей СССР и атрибутики сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Так, сейчас на площадке размещено более 3 500 объявлений с упоминанием «Слова пацана». По данным Авито, по стране за три недели число продавцов головных уборов с упоминанием названия сериала увеличилось в 10 раз. В Красноярске доля продаж головных уборов выросла до 42% от общего количества продаж в разделе «Аксессуары».

C даты премьеры продажи шапок в стилистике сериала в Красноярске выросли на 150%, кофт и футболок — на 134%, а спортивных костюмов — 20%. Головной убор можно купить в среднем за 2 280 рублей. Средняя стоимость кофты или футболки составляет 2,5 тыс. рублей, а спортивного костюма — 4,1 тыс. рублей.

В Москве за 4,5 тыс. рублей можно купить точный аналог шапки одного из персонажей. А в Казани продают винтажную американскую бейсболку за 200 рублей. В Москве также можно купить интересную бейсболку в ретро-стилистике за 800 рублей и легендарную кепку USA California за 1,5 тыс. рублей. Продавец из Липецка предлагает меховую шапку за 2 тыс. рублей.

Также в городах России можно купить тематический мерч. Например, в Татарстане, Нижегородской области, Пермском крае. Футболка с надписью «не чушпан» обойдется в 1,7 тыс. рублей.

Аутентичные пуховики Adidas можно купить от 2 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге можно найти куртки из кожзама, выпущеннные в 90-х. В среднем они обойдутся в 11 тыс. рублей.