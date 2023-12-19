В Красноярске откроется многопрофильная поликлиника в Северном

Завтра в медучреждение проведут ознакомительные экскурсии для жителей. С 21 декабря поликлиника начнет работу, на полную мощность выйдет до конца декабря, сообщается на сайте краевого правительства.

Многопрофильная поликлиника находится на ул. Мате Залки, она располагается на 6 этажах, оснащена всем необходимым для оказания медицинской помощи жителям. Есть кабинеты доврачебного приема, оформления документов, неотложной помощи и забора биоматериала, инфекционный кабинет и фильтр-боксы для приема температурящих пациентов, кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, рентгенографии и компьютерной томографии. Будут работать узкие специалисты — кардиолог, невролог, эндокринолог, гериатр, гастроэнтеролог.

Впервые в микрорайоне начнет работу женская консультация. Также в одном здании будет находиться стоматологическое и хирургическое отделение. Также в здании предусмотрен дневной стационар. В поликлинике будут работать 118 врачей и 150 человек среднего медицинского персонала.

Новую поликлинику построили по программе модернизации первичного звена, действующей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2024 в Красноярске откроется поликлиника в мкрн Пашенный. До 2026 в регионе сдадут 5 поликлиник, 115 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, обновят весь санитарный транспорт в сельских территориях.

Читайте также: