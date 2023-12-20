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Анастасия Казанцева возглавила красноярскую УК «ЖСК»

Анастасия Казанцева возглавила красноярскую УК «ЖСК»
Иллюстрация: УК «ЖСК»

В крупнейшей управляющей компании Красноярска вновь сменился руководитель. Николай Кемайкин освобожден от должности генерального директора. Он занимал этот пост с августа 2023.

#НОВОСТИ
Новым руководителем назначена Анастасия Казанцева. Она уроженка Красноярска, работала в отраслях, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, занимала руководящие должности в управляющих компаниях в Красноярске, Москве и Подмосковье.
Я хорошо знаю жилищно-коммунальную отрасль региона, и понимаю, какую ответственность я беру на себя, соглашаясь возглавить самую крупную управляющую компанию в городе. Здесь я планирую внедрить высокие стандарты качества обслуживания многоквартирных домов», — рассказала Анастасия Казанцева. 
В УК «ЖСК» сообщили, что перед Николаем Кемайкиным стояли задачи подготовить жилой фонд к отопительному сезону и провести технический аудит компании. Все это выполнено. 
 
Отметим, что за последние несколько лет в УК сменилось уже 7 руководителей.

Справка

 
Анастасия Казанцева родилась 10 марта 1983 в Красноярске. Окончила Государственный университет цветных металлов и золота по специальностям «Экономист-менеджер» и «Иженер-технолог» и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Налогообложение с использованием программы 1С». Проходила курсы повышения квалификации в сфере ЖКХ. В копилке наград — несколько благодарностей от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
 

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В УК «ЖСК» сообщили о назначении нового руководителя. Дмитрий Пыхтенков проработал на этом посту чуть более полутора лет.

 

Автор: Петр Савельев
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