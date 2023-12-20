Анастасия Казанцева возглавила красноярскую УК «ЖСК»

В крупнейшей управляющей компании Красноярска вновь сменился руководитель. Николай Кемайкин освобожден от должности генерального директора. Он занимал этот пост с августа 2023.

Новым руководителем назначена Анастасия Казанцева. Она уроженка Красноярска, работала в отраслях, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, занимала руководящие должности в управляющих компаниях в Красноярске, Москве и Подмосковье.

Я хорошо знаю жилищно-коммунальную отрасль региона, и понимаю, какую ответственность я беру на себя, соглашаясь возглавить самую крупную управляющую компанию в городе. Здесь я планирую внедрить высокие стандарты качества обслуживания многоквартирных домов», — рассказала Анастасия Казанцева.

В УК «ЖСК» сообщили, что перед Николаем Кемайкиным стояли задачи подготовить жилой фонд к отопительному сезону и провести технический аудит компании. Все это выполнено.

Отметим, что за последние несколько лет в УК сменилось уже 7 руководителей.