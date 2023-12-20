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На инвестпроекты Красноярского края трудоустроено около 20 тысяч человек

На инвестпроекты Красноярского края трудоустроено около 20 тысяч человек
Иллюстрация: freepik.com

В краевом агентстве труда и занятости назвали самые востребованные профессии в 2023, рассказали об уровне безработицы и кадровом обеспечении инвестпроектов с 2019

#НОВОСТИ

С 2019 в Красноярском крае работу на строительстве и эксплуатации новых предприятий и месторождений получили около 20 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правительства региона Сергея Верещагина и руководителя краевого агентства труда и занятости населения Виктора Новикова.

В 2023 в крае был зафиксирован низкий уровень безработицы – 0,6%. За год в службу занятости было заявлено свыше 200 тысяч вакансий от предприятий. Трудоустроены более 60 тысяч человек.

Также со стороны работодателей было заявлено свыше 7 тысяч вакансий на 40 инвестиционных проектах, трудоустройство составило 87%. А начиная с 2019, работу на строительстве и эксплуатации новых предприятий и месторождений получили около 20 тысяч человек.

Специалисты агентства также провели опрос среди более 500 работодателей региона о фактической и перспективной кадровой потребности.

В топ-10 востребованных профессий вошли водитель, электромонтер, учитель, медицинская сестра, бухгалтер, токарь, программист, инженер, оператор станков с программным управлением, электрогазосварщик.

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Автор: Петр Савельев
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