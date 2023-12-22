Бывший глава красноярского ПФР приговорен к 12,5 годам лишения свободы

Советский районный суд Красноярска вынес приговор бывшему управляющему региональным Пенсионным фондом Денису Майбороде.

Он приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы за растрату бюджетных средств и взятку в 18 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в следственном комитете.

По версии следствия, в 2015...2017 Денис Майборода при пособничестве своего заместителя растратил крупную сумму, которая была выделена учреждению на покупку недвижимости для размещения ОПФР по Красноярскому краю. В 2015 и 2017 между отделением пенсионного фонда и собственниками недвижимого имущества – ИП и юридическим лицом — были заключены госконтракты на покупку помещений по завышенной стоимости. В первом случае материальный ущерб государству составил превысил 25 млн рублей, во втором — 75 млн рублей. За содействие в заключении контрактов управляющий получил взятки в 5 и 13 млн рублей.

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