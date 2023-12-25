Новогодняя оттепель: какой будет погода в Красноярске в последнюю неделю 2023
Прохладнее всего будет в начале недели, а к ее середине температура даже выйдет в плюс.
На последней неделе 2023 в Красноярске, по данным Гидрометцентра России, будет тепло и пасмурно.
Понедельник станет самым холодным днем. Температура воздуха опустится до −6 градусов.
Далее она будет повышаться и к среде, по прогнозам, выйдет на уровень +1 градуса, но только на один день. После этого она снова снизится, но не критично, и всю оставшуюся неделю будет держаться на уровне от 0 до −4 градусов днем и от −3 до −13 ночью.
Особых ветров и осадков не предвидится.
Закончится же год небольшим мокрым снегом при средней температуре −2 днем и −4 ночью.
Читайте также:
-
Владислав Логинов: Современный город — это движение навстречу людям
Развитие городской среды требует комплексного подхода. О том, в какую сторону движется Красноярск и что было сделано на этом пути в 2023, рассказал Владислав Логинов, глава города.
-
ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
Временно по измененному расписанию будут работать магазины, кинотеатр и гипермаркет «О'КЕЙ».
-
В Красноярске включили новогоднюю иллюминацию
Вечерний город стал новогодним — включена праздничная иллюминация.