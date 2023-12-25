Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
91,93
101,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новогодняя оттепель: какой будет погода в Красноярске в последнюю неделю 2023

Новогодняя оттепель: какой будет погода в Красноярске в последнюю неделю 2023
Автор фото: Александр Паниотов. Иллюстрация: vk.com/apaniotov

Прохладнее всего будет в начале недели, а к ее середине температура даже выйдет в плюс.

#НОВОСТИ

На последней неделе 2023 в Красноярске, по данным Гидрометцентра России, будет тепло и пасмурно.

Понедельник станет самым холодным днем. Температура воздуха опустится до −6 градусов.

Далее она будет повышаться и к среде, по прогнозам, выйдет на уровень +1 градуса, но только на один день. После этого она снова снизится, но не критично, и всю оставшуюся неделю будет держаться на уровне от 0 до −4 градусов днем и от −3 до −13 ночью.

Особых ветров и осадков не предвидится.

Закончится же год небольшим мокрым снегом при средней температуре −2 днем и −4 ночью.

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дниТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
  • Бывший глава красноярского ПФР приговорен к 12,5 годам лишения свободыБывший глава красноярского ПФР приговорен к 12,5 годам лишения свободы
  • Арестовано имущество Романа Гольдмана на 1,5 млрд рублейАрестовано имущество Романа Гольдмана на 1,5 млрд рублей
  • Красноярской мэрии создали проектное управлениеКрасноярской мэрии создали проектное управление
  • Приговор в отношении экс-министра транспорта Красноярского края вступил в силуПриговор в отношении экс-министра транспорта Красноярского края вступил в силу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.