Новогодняя оттепель: какой будет погода в Красноярске в последнюю неделю 2023

Прохладнее всего будет в начале недели, а к ее середине температура даже выйдет в плюс.

На последней неделе 2023 в Красноярске, по данным Гидрометцентра России, будет тепло и пасмурно.

Понедельник станет самым холодным днем. Температура воздуха опустится до −6 градусов.

Далее она будет повышаться и к среде, по прогнозам, выйдет на уровень +1 градуса, но только на один день. После этого она снова снизится, но не критично, и всю оставшуюся неделю будет держаться на уровне от 0 до −4 градусов днем и от −3 до −13 ночью.

Особых ветров и осадков не предвидится.

Закончится же год небольшим мокрым снегом при средней температуре −2 днем и −4 ночью.

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