ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
Временно по измененному расписанию будут работать магазины, кинотеатр и гипермаркет «О'КЕЙ».
Торгово-развлекательный центр «Планета» изменит график работы в предновогодние и праздничные дни.
23…30 дек 2023 магазины будут работать — до 23, 31 дек — до 20 часов.
1 января 2024 торговые точки будут работать в периоде 13…22 часов. Со 2 января график вернется в обычной режим.
Гипермаркет «О'КЕЙ» 25 дек 2023 будет работать в период 8…00 часов, 26…30 дек — круглосуточно, 31 дек — до 21 часа. 1 янв 2024 магазин откроется в 3 часа дня и продолжит работу до 11 вечера.
Кинотеатр «и» будет работать 31 дек 2023 — с 10-00 до 16-30, 1 янв 2024 — с 13-00 до 2 ночи, 2…8 янв — с 9 утра до 2 ночи.
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