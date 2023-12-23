Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
91,93
101,28
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни

ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
Иллюстрация: vsenashoping.ru

Временно по измененному расписанию будут работать магазины, кинотеатр и гипермаркет «О'КЕЙ».

#НОВОСТИ

Торгово-развлекательный центр «Планета» изменит график работы в предновогодние и праздничные дни.

23…30 дек 2023 магазины будут работать — до 23, 31 дек — до 20 часов.

1 января 2024 торговые точки будут работать в периоде 13…22 часов. Со 2 января график вернется в обычной режим.

Гипермаркет «О'КЕЙ» 25 дек 2023 будет работать в период 8…00 часов, 26…30 дек — круглосуточно, 31 дек — до 21 часа. 1 янв 2024 магазин откроется в 3 часа дня и продолжит работу до 11 вечера.

Кинотеатр «и» будет работать 31 дек 2023 — с 10-00 до 16-30, 1 янв 2024 — с 13-00 до 2 ночи, 2…8 янв — с 9 утра до 2 ночи.

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Умерла Оксана Василишина из «Поиска пропавших детей — Красноярск»Умерла Оксана Василишина из «Поиска пропавших детей — Красноярск»
  • В Красноярске открылся магазин одежды 2MOODВ Красноярске открылся магазин одежды 2MOOD
  • Анастасия Казанцева возглавила красноярскую УК «ЖСК»Анастасия Казанцева возглавила красноярскую УК «ЖСК»
  • В «Планете» открылся Emprizza cafe barВ «Планете» открылся Emprizza cafe bar
  • Приговор в отношении экс-министра транспорта Красноярского края вступил в силуПриговор в отношении экс-министра транспорта Красноярского края вступил в силу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.