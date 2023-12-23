ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни

Временно по измененному расписанию будут работать магазины, кинотеатр и гипермаркет «О'КЕЙ».

Торгово-развлекательный центр «Планета» изменит график работы в предновогодние и праздничные дни.

23…30 дек 2023 магазины будут работать — до 23, 31 дек — до 20 часов.

1 января 2024 торговые точки будут работать в периоде 13…22 часов. Со 2 января график вернется в обычной режим.

Гипермаркет «О'КЕЙ» 25 дек 2023 будет работать в период 8…00 часов, 26…30 дек — круглосуточно, 31 дек — до 21 часа. 1 янв 2024 магазин откроется в 3 часа дня и продолжит работу до 11 вечера.

Кинотеатр «и» будет работать 31 дек 2023 — с 10-00 до 16-30, 1 янв 2024 — с 13-00 до 2 ночи, 2…8 янв — с 9 утра до 2 ночи.

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