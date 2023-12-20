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В Красноярске открылся магазин одежды 2MOOD

В Красноярске открылся магазин одежды 2MOOD
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Торговая точка находится в ТРЦ «Планета». В ассортименте — женская одежда, обувь и аксессуары, в том числе спортивная и деловая. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ.

#НОВОСТИ
Площадь магазина составляет 159 кв. м.
 
Это первая точка бренда в Красноярске. Всего по стране сейчас открыто около 10 магазинов сети. 
 
В 2023 обувной ритейлер «Эконика» увеличил долю с 5% до 25% в ООО «Два настроения» (сеть 2MOOD). Источник «КоммерсантЪ» тогда говорил, что у «Эконики» есть еще несколько опционов на увеличение своей доли в 2MOOD, но решение по их исполнению пока не принято. 2MOOD пошел на такой шаг в обмен на инвестиции в расширение числа офлайн-магазинов. 

Справка

 
2MOOD работает на рынке с 2017. Производят одежду, обувь, аксессуары, капсульные коллекции. Сейчас у бренда девять точек продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Краснодаре.
 

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Автор: Петр Савельев
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