В Красноярске открылся магазин одежды 2MOOD

Торговая точка находится в ТРЦ «Планета». В ассортименте — женская одежда, обувь и аксессуары, в том числе спортивная и деловая. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Площадь магазина составляет 159 кв. м.

Это первая точка бренда в Красноярске. Всего по стране сейчас открыто около 10 магазинов сети.

В 2023 обувной ритейлер «Эконика» увеличил долю с 5% до 25% в ООО «Два настроения» (сеть 2MOOD). Источник «КоммерсантЪ» тогда говорил, что у «Эконики» есть еще несколько опционов на увеличение своей доли в 2MOOD, но решение по их исполнению пока не принято. 2MOOD пошел на такой шаг в обмен на инвестиции в расширение числа офлайн-магазинов.