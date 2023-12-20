В красноярской «Планете» открылся Emprizza cafe bar

Точка общепита находится на островке на первом этаже ТРЦ «Планета». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Emprizza cafe bar — это итальянское кафе. В меню — различные виды римской пиццы, также представлены десерты (тирамису, торты, круассаны) и кофе итальянского бренда Ill y . В кафе около 20 посадочных мест.

Судя по сайту ТРЦ «Планета», всего в торговом комплексе работает около 30 заведений общепита, включая точки, которые находятся на фудкорте. Кафе и кофеен открыто 7.

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