Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.12
90,41
98,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В красноярской «Планете» открылся Emprizza cafe bar

В красноярской «Планете» открылся Emprizza cafe bar
Иллюстрация: ТРЦ «Планета»

Точка общепита находится на островке на первом этаже ТРЦ «Планета». Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

#НОВОСТИ
Emprizza cafe bar — это итальянское кафе. В меню — различные виды римской пиццы, также представлены десерты (тирамису, торты, круассаны) и кофе итальянского бренда Illy. В кафе около 20 посадочных мест.
 
В красноярской «Планете» открылся Emprizza cafe bar 1
 
Судя по сайту ТРЦ «Планета», всего в торговом комплексе работает около 30 заведений общепита, включая точки, которые находятся на фудкорте. Кафе и кофеен открыто 7.
 
За последнюю неделю рынок общепита Красноярска прирос сразу несколькими новыми проектами. Так Berrywood Family открыли ресторан премиального уровня «Садко», а Хайям Амаров — ресторан панзазиатской кухни Fresco Asia.
 
Читайте также:

Торговая точка появилась в ТРЦ «Планета». Площадь магазина составляет 125 кв. м.

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске откроется многопрофильная поликлиника в СеверномВ Красноярске откроется многопрофильная поликлиника в Северном
  • Berrywood Family открывает премиальный ресторан в КрасноярскеBerrywood Family открывает премиальный ресторан в Красноярске
  • Красноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеровКрасноярский край стал лидером Сибири по количеству зарплатных миллионеров
  • Мэрия выдала разрешение на перестройку РУСАЛаМэрия выдала разрешение на перестройку РУСАЛа
  • Хайям Аминов открывает Fresco Asia в КрасноярскеХайям Аминов открывает Fresco Asia в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.