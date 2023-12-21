Concept Group открыл магазин одежды в Красноярске

Российский fashion-ритейлер Concept Group открыл в Красноярске магазин детской одежды Acoola. Он находится в ТРЦ «Планета».

Площадь магазина составляет 131 кв. м. В ассортименте представлены одежда, аксессуары и обувь для мальчиков и девочек от 2 до 14 лет. Это повседневная, спортивная, праздничная и школьная коллекции, нижнее белье.

Судя по сайту ТРЦ «Планета», сейчас в торговом центре работает 8 детских магазинов.

Бренд Acoola развивает Concept Group. К концу ноября 2023 в портфеле Concept Group насчитывалось несколько брендов, среди которых — Acoola (детская одежда и аксессуары), Concept Club (женская одежда и аксессуары), а также Infinity Lingerie (женское белье). Магазины находятся в 70 городах России. Бренд Acoola представлен на рынке с 2010. Магазины Concept Group развивает самостоятельно и по франшизе.

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