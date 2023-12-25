Больше 40% красноярцев готовы потратить на новогодние подарки до 50 тыс. рублей

При этом четверть опрошенных собираются презентовать в качестве подарка непосредственно деньги. Всего к вручению подарков готовятся 65% горожан.

65% жителей Красноярска готовят подарки для своих близких на этот Новый год: об этом они рассказали Яндекс Путешествиям.

В ходе исследования изучили и ценовую политику подготовки к празднику. 42% красноярцев собираются потратить на новогодние подарки от 30 000 до 50 000 рублей. Еще 10% готовы выделить от 10 000 до 20 000 тысяч рублей. 18% планируют уложиться до 5 000 рублей.

Самыми популярными подарками горожане назвали косметику и парфюмерию (43%), угощения к новогоднему столу (37%), сладости (34%), деньги (25%), билеты в театр или на концерт (17%). Еще 10% отметили тематические сувениры и символы наступающего года.

При этом самыми желаемыми подарками респонденты назвали деньги (21%) и сладости (19%). 15% опрошенных отмечают, что дарят денежные средства, чтобы не ошибиться с выбором.

Из любопытного: 30% жителей Красноярска отправятся в другой город или страну, чтобы вручить подарок родным.

Читайте также:

Аналитики посчитали стоимость образа на новогодний корпоратив в Красноярске

Аналитики Авито Услуг подсчитали, что создание образа для праздника, куда входит маникюр, услуги бровистов, макияж и прическа, обойдется жительницам Красноярска в более, чем 4 тыс. рублей.

День минусинского помидора взял премию Russian Event Awards

День минусинского помидора стал лучшим туристическим событием в гибридном формате в 2023 по версии Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Жители Красноярского края стали тратить меньше на организованный отдых

Расходы красноярских семей на посещение культурных и спортивных мероприятий, а также на походы в рестораны и кафе, снизилось больше чем на 10%.