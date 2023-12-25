Аэрофлот запустит из Красноярска рейсы в 6 городов России
Авиакомпания открывает прямые рейсы из Красноярска во Владивосток, Челябинск, Нерюнгри, Мирный, Сургут и Магадан с января 2024.
На этом направлении будет работать авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот»).
Улететь во Владивосток можно будет по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону начинается от 7 000 рублей. В Челябинск можно добраться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета такая же. В Нерюнгри самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. Стоимость в одну сторону — от 7 000 рублей.
В Мирный можно будет добраться по вторникам и субботам. Стоимость в одну сторону — от 5 000 рублей. В Сургут рейсы стоят в расписании по понедельникам и четвергам. Стоимость в одну сторону — от 4 500 рублей.
В Магадан можно будет улететь по средам и субботам. Стоимость в одну сторону начинается от 7 000 рублей. В стоимость билетов входит и багаж.
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