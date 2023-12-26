Из Красноярска возобновят рейсы в Пекин

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила разрешения для полетов в Пекин и с 28 декабря возобновит полеты из регионов страны.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Первым планируют выполнить рейс из Красноярска (SU 6621) и Иркутска (SU 6627). Перелет из Владивостока в Пекин запланирован на 29 декабря, с учетом разницы во времени.

В авиакомпании уточнили, что теперь все разрешения для выполнение полетов есть. Улететь можно будет до трех раз в неделю. Из Красноярска по вторникам, четвергам и субботам, обратный вылет стоит в расписании по средам, пятницам и воскресеньям. Летать в Пекин и обратно будет Boeing 737.

Напоним, первый рейс в Пекин из Красноярска должен был состояться 19 декабря. Перевозчик уже получил пoдтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от властей Китая, но позже администрация аэропорта Дасин уведомила авиакомпанию «Россия» об oтказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнитeльных требований.

Читайте также: