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Из Красноярска возобновят рейсы в Пекин

Из Красноярска возобновят рейсы в Пекин
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила разрешения для полетов в Пекин и с 28 декабря возобновит полеты из регионов страны.

#НОВОСТИ
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
 
Первым планируют выполнить рейс из Красноярска (SU 6621) и Иркутска (SU 6627). Перелет из Владивостока в Пекин запланирован на 29 декабря, с учетом разницы во времени. 
 
В авиакомпании уточнили, что теперь все разрешения для выполнение полетов есть. Улететь можно будет до трех раз в неделю. Из Красноярска по вторникам, четвергам и субботам, обратный вылет стоит в расписании по средам, пятницам и воскресеньям. Летать в Пекин и обратно будет Boeing 737.
 
Напоним, первый рейс в Пекин из Красноярска должен был состояться 19 декабря. Перевозчик уже получил пoдтверждение аэропортовых слотов и права на выполнение полетов по маршруту от властей Китая, но позже администрация аэропорта Дасин уведомила авиакомпанию «Россия» об oтказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнитeльных требований.
 
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Автор: Петр Савельев
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