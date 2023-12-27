Юлия Чанчикова стала советником «Первого делового клуба»
Советником «Первого делового клуба» стала Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал».
Советниками становятся по особому приглашению клуба. Среди них — выдающиеся эксперты Красноярского края, лидирующие в своих сферах и внесшие значительный вклад в развитие регионального бизнеса.
Справка
«Первый деловой клуб» — это публичная часть экосистемы «Миллиард», влиятельное бизнес-сообщество Красноярска, куда входят 150+ ведущих предпринимателей более чем из 30 сфер бизнеса. Это предприниматели с оборотом от 50 млн до 1 млрд. Учредителем клуба является Андрей Перфилов. Начиная с 2022, «Первый деловой клуб» учреждает собственную номинацию на премии «Человек года».
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