Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 26.12
91,96
101,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Юлия Чанчикова стала советником «Первого делового клуба»

Юлия Чанчикова стала советником «Первого делового клуба»
Иллюстрация: ДК

Советником «Первого делового клуба» стала Юлия Чанчикова, главный редактор журнала «Деловой квартал».

#НОВОСТИ
Советниками становятся по особому приглашению клуба. Среди них — выдающиеся эксперты Красноярского края, лидирующие в своих сферах и внесшие значительный вклад в развитие регионального бизнеса.

Справка

 
«Первый деловой клуб» — это публичная часть экосистемы «Миллиард», влиятельное бизнес-сообщество Красноярска, куда входят 150+ ведущих предпринимателей более чем из 30 сфер бизнеса. Это предприниматели с оборотом от 50 млн до 1 млрд. Учредителем клуба является Андрей Перфилов. Начиная с 2022, «Первый деловой клуб» учреждает собственную номинацию на премии «Человек года».
 

Читайте также:

Концентрация лучших представителей бизнеса

«Первый деловой клуб» завершает год победами на премии «Человек года». И одновременно масштабными планами на 2024.

  • «Первый деловой клуб» — сообщество лидеров

    «Первый деловой клуб» — это публичная часть экосистемы «Миллиард». Закрыв свою «миллиардную» часть, организаторы одновременно открывают двери для большего количества предпринимателей.

    06.12.2023
    Новости ДК
    Красноярск
  • «Миллиард» становится экосистемой

    В конце уходящего года деловой клуб для ведущих предпринимателей «Миллиард» заявил о смысловой реконструкции, вызванной активным развитием проектов на полях сообщества.

 
 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дниТРЦ «Планета» изменит график работы в предновогодние дни
  • Миллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людейМиллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людей
  • Своя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшиеСвоя чужая земля: в строительных скандалах есть только проигравшие
  • Уволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия КрасноярскаУволен руководитель специализированного автотранспортного предприятия Красноярска
  • Максим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского краяМаксим Ермаков назначен министром промышленности и торговли Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.