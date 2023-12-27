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«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Красноярска в Ташкент

«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Красноярска в Ташкент
Иллюстрация: ДК

С 13 января 2024 авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы в пять городов Узбекистана из Екатеринбурга, Самары, Красноярска и Москвы.

#НОВОСТИ
В частности, из Красноярска можно будет улететь в Ташкент. Рейсы стоят в расписании по четвергам. Стоимость билета начинается от 12370 рублей.
 
Сейчас из Красноярска улететь в Ташкент также можно рейсами авиакомпании «Россия» и Uzbekistan airways.
 
За 11 месяцев 2023 в аэропорту Красноярск перевезли на 23% пассажиров больше прошлогоднего периода — 3 470 435 против 2 822 936. 
 
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Автор: Петр Савельев
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