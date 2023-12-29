Из Красноярска «Россия» открывает прямые рейсы в Сургут
Рейсы стартуют с 1 января 2024. Улететь можно будет дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
Вылет из Сургута стоит в 23:15, а прилет в 3:25 следующего дня. Из Красноярска можно будет улететь в 22:05, прилет в Сургут в 22:15. Время указано местное.
На этом направлении будет работать Сухой Суперджет 100. Билеты продаются по субсидированным тарифам.
Судя по данным аэропорта Красноярск, улететь в Сургут также можно рейсами компании Utair.
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