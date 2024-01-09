2023 был наиболее удачным для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса
Служба исследований hh.ru опросила работодателей ключевых сфер бизнеса и выяснила, как они оценивают 2023, а также для каких бизнесов он прошел наиболее удачно.
В краевом агентстве труда и занятости назвали самые востребованные профессии в 2023, рассказали об уровне безработицы и кадровом обеспечении инвестпроектов с 2019.
Красноярский край стал первым по числу зарегистрированных бизнесов после Забайкалья
Об этом сообщает компания «Деловая среда» после анализа 40 тыс. ИП и ООО, которые были открыты с помощью сервиса дистанционного открытия счета в Сбере.
Больше трети красноярцев считают стиль маркером успеха
Жители Красноярска рассказали, какую роль для них играет стиль в собственном образе, на что в их жизни влияет внешний облик, и готовы ли они тратить на него время и средства.