2023 был наиболее удачным для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса

Служба исследований hh.ru опросила работодателей ключевых сфер бизнеса и выяснила, как они оценивают 2023, а также для каких бизнесов он прошел наиболее удачно.

Во внимание брали оценку топ-менеджмента и специалистов HR-подразделений. Около трети компаний (29%) считают, что минувший год прошел для них так же, как и 2022. Еще 27% затруднились ответить. А 22% ответили, что год был лучше, чем 2020...2022. Ешще 14% считают, что он был лучше, чем «ковидный» 2020-й, но хуже 2022, а 8%, наоборот, считают, что прошлый год был лучше, чем 2022, но хуже 2020.

Самые позитивные оценки 2023 дали собственники бизнеса (СЕО), половина из них (50%) уверены, что 2022 был для их бизнеса лучше предыдущих трех лет, а меньше всего такой уверенности у специалистов по подбору персонала и HR-менеджеров.

Наиболее удачно гол прошел для представителей ресторанно-гостиничного бизнеса (49% их них оценили его лучше, чем предыдущие три года). Следом идут финансовые технологии и банки (32%), а также ИТ (31%).

Если брать компании по численности, то увереннее в 2023 себя чувствовали предприятия малого бизнеса — 30%. Лишь 11% компаний с численностью 501 – 1000 человек дали такой же ответ. А среди наиболее крупных компаний, чьи команды насчитывают более одной тысячи сотрудников, столь позитивную оценку поставили 23% представителей.

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