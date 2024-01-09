Красноярский край попал в регионы-лидеры по продажам е-ОСАГО

Данными по продаже полисов электронного ОСАГО в 2023 году поделились в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА).

Как сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, Красноярский край занял 12 место. За 2023 в регионе продали 541 тыс. е-ОСАГО. Это 2,1% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России. В лидерах — Москва (2,5 млн полисов е-ОСАГО), Московская область (1,4 млн) и Краснодарский край (1,1 млн). Среди городов Сибири в топ-15 также вошли Новосибирская область (607 тыс. е-ОСАГО) и Алтайский край (499 тыс. е-ОСАГО).

По итогам каждого квартала мы видели рост продаж электронных полисов ОСАГО. В первом квартале 2023 года было продано 5,4 млн полисов е-ОСАГО, во втором – 6,5 млн, в третьем – 7 млн е-ОСАГО», – сказал Евгений Уфимцев.

Всего в 2023 в России было продано 25,5 млн полисов электронного ОСАГО. Это на 9,8% больше, чем в 2022.

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Среди главных причин — износ прежних устройств, разочарование в старом девайсе, а также появление новых моделей на рынке. Чаще всего жителям Красноярска и региона удается обновлять смартфоны.

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