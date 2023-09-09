В Красноярске продают новый трехдверный внедорожник Nissan Patrol
В продаже появился Nissan Patrol Y61 в редкой трехдверной модификации. Это новый автомобиль с символическим пробегом 47 км, который был выпущен в 2022.
Этот Nissan Patrol Y61 импортировал с Ближнего Востока один из дилеров в Красноярске. Автомобиль оснащен бензиновым мотором 4,8 л, мощностью 280 л. с., механической коробкой передач и бескомпромиссным полным приводом.
Nissan Patrol Y61 считается конкурентом Toyota Land Cruiser 70.
Фанаты марки во всем мире считают именно Nissan Patrol Y61 настоящим Nissan Patrol и предпочитают его следующей генерации Y62.
Цена составляет 8 395 000 рублей.
Источник: auto.drom.ru
За указанную сумму в Красноярске можно приобрести ультрасовременные роскошные китайские кроссоверы Li L7 или электрический Voyah Free с пневмоподвеской, текущего года выпуска.
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