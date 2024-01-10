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В Красноярске за 2023 на треть выросла стоимость аренды квартир

В Красноярске за 2023 на треть выросла стоимость аренды квартир
Иллюстрация: wirestock / ru.freepik.com

Специалисты «ЦИАН.Аналитики» посчитали, как изменилась стоимость аренды жилья в крупных города страны. Аналитику опубликовало издание «КоммерсантЪ».

#НОВОСТИ
Средняя стоимость аренды однокомнатный квартир в Красноярске за год выросла на 23,2%. В конце 2022 снять квартиру в среднем можно было за 19,4 тыс. рублей, а в декабре 2023 уже за 23,9 тыс. рублей.
 
Ставки по аренде двухкомнатных квартир выросли еще значительнее — на 30,1%. В декабре 2022 квартиру в Красноярске можно было снять за 26,9 тыс. рублей в среднем, а в декабре 2023 — за 35 тыс. рублей. 
 
Для сравнения, в соседнем Новосибирске арендные ставки за 2023 на «однушки» выросли на 31,8%, а на двухкомнатные квартиры — на 25,1%.
 
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Автор: Петр Савельев
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