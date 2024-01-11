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Бывшему главе Красспорта грозит девять лет колонии

Бывшему главе Красспорта грозит девять лет колонии
Иллюстрация: t.me/krpronws

в Емельяновском районном суде состоялись прения по уголовному делу, возбужденному против него за взятки и мошенничество.

#НОВОСТИ

Гособвинение запросил девять лет лишения свободы для бывшего руководителя Главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова. Об этом по итогам прений сторон сообщили в краевой прокуратуре.

Напомним, что экс-главу Красспорта обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Предполагается, что в 2020... 2022 он получил от директора «Центра спортивных клубов» взятку стройматериалами для возведения загородного дома в Емельяновском районе, а также более 460 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

Также Черноусов велел директорам муниципальных автономных учреждений „ЦСК“ и „Спортивно-оздоровительный комплекс „Лесной““ заключить со знакомым предпринимателем фиктивные договоры на выполнение работ по уборке зданий, сооружений и территорий на общую сумму 946 тыс. рублей. Фактически услуги не оказывались, денежные средства предприниматель передал подсудимому», — рассказали в прокуратуре.

Помимо этого СОК «Лесной» приобрел различных товаров на 300 тыс. рублей, которые также были переданы экс-руководителю Красспорта для строительства его загородного дома.

Прения сторон продолжаются.

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Автор: Петр Савельев
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