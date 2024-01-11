В Красноярске стали реже искать специалистов ИТ и чаще курьеров

Эксперты hh.ru рассказали, каких специалистов чаще всего искали в Красноярске в 2023 году.

Больше всего вакансий было для административного персонала и курьеров (+41% в 2023 относительно 2022). Также продолжал расти спрос на рабочих, в целом рост составил 27%. Так, количество вакансий для мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей выросло на 37% по сравнению с 2022, для водителей и машинистов - на 33%, для рабочего персонала – на 27%, строителей – на 14%, для специалистов из сферы производства – на 8%.

Кроме того, в 2023 росла потребность в менеджерах по продажам и работе с клиентами (+37%), работниках розничной торговли и HR-специалисты (по +32%), руководителях и управленцах, а также врачах (по +31%), работниках ресторанно-гостиничного бизнеса (+30%). А вот спрос на сотрудников ИТ снизился на 2%, а работников сферы безопасности на 14%.

В целом в 2023 год количество предложений на рынке труда в Красноярске выросло на 27%, если сравнивать с 2022.

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