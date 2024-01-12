Красноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской области

Заместителем министра здравоохранения Омской области назначена красноярка Ольга Скрипкина.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.

Ольга Скрипкина в 1996 окончила Красноярскую технологическую академию, в 2005 - Красноярский государственный технический университет. Имеет большой опыт работы с государственными и муниципальными закупками. В 2019 вышла в финал кадрового управленческого конкурса аравительства Красноярского края «Губернаторский управленческий резерв», участвовала в проекте подготовки губернаторского управленческого резерва «Красноярская школа управления».

Она работала в Министерстве социального развития Красноярского края, администрации Красноярска, зааместителем начальника отдела государственных закупок Краевой клинической больницы, руководила контрактной службой Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

В последние годы была начальником управления государственных закупок, начальником отдела организации закупок и правового сопровождения закупочной деятельности Красноярского медуниверситета.

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