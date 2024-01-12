Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.01
89,39
97,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской области

Красноярка стала заместителем министра здравоохранения Омской области
Иллюстрация: Министерство здравоохранения Омской области

Заместителем министра здравоохранения Омской области назначена красноярка Ольга Скрипкина.

#НОВОСТИ

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виталий Хоценко.

Ольга Скрипкина в 1996 окончила Красноярскую технологическую академию, в 2005 - Красноярский государственный технический университет. Имеет большой опыт работы с государственными и муниципальными закупками. В 2019 вышла в финал кадрового управленческого конкурса аравительства Красноярского края «Губернаторский управленческий резерв», участвовала в проекте подготовки губернаторского управленческого резерва «Красноярская школа управления».
 
Она работала в Министерстве социального развития Красноярского края, администрации Красноярска, зааместителем начальника отдела государственных закупок Краевой клинической больницы, руководила контрактной службой Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.
 
В последние годы была начальником управления государственных закупок, начальником отдела организации закупок и правового сопровождения закупочной деятельности Красноярского медуниверситета.
 
Читайте также:
 
Красноярской мэрии создали проектное управление

Возглавил его бывший заместитель главы департамента транспорта.

Замминистра назначен главным врачом Красноярской краевой больницы № 2

Михаил Родиков назначен главным врачом Красноярской краевой больницы № 2. Его уже представили коллективу, сообщили в пресс-службе минздрава.

Министрам Красноярского края обновили заместителей

Изменения произошли в четырех министерствах — аграрном, медицинском, образовательном и строительном.

 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Объемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в РоссииОбъемы лесоустройства в Красноярском крае в 2024 станут самыми большими в России
  • Министрам Красноярского края обновили заместителейМинистрам Красноярского края обновили заместителей
  • В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»В Красноярске в ТРЦ «Комсомолл» построят «Термолэнд»
  • Под Красноярском построят завод по производству соков за 4,2 млрд рублейПод Красноярском построят завод по производству соков за 4,2 млрд рублей
  • Экспорт зерна из Красноярского края за год вырос втроеЭкспорт зерна из Красноярского края за год вырос втрое
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.