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Экс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режима

Экс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режима
Иллюстрация: Прокуратура Красноярского края

Валерия Черноусова признали виновным в получении взятки и мошенничестве, имущество бывшего чиновника арестовано

#НОВОСТИ

Сегодня Емельяновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Красспорта Валерия Черноусова. Экс-чиновника обвиняли в получении взятки и четырех эпизодах мошенничества.

Следствию удалось доказать, что в 2020... 2022 он получал от руководителей подведомственных учреждений деньги и строительные материалы, которые использовал для строительства загородного дома в Емельяновском районе.

В суде Валерий Черноусов раскаялся, факты мошенничества признал полностью, а вот от обвинения в получении взятки отказался. На имущество бывшего чиновника наложен арест: долю в собственности в квартире, три земельных участка, автомобиль, прицеп, 6 единиц оружия, два автомобильных бокса, двухэтажный деревянный дом и деньги.

Суд назначил экс-главе Красспорта 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 2,3 млн руб. штрафа и 4 года лишения права занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления.

В доход государства конфискован денежный эквивалент всей суммы взятки.

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Автор: Петр Савельев
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