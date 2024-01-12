Экс-главу Красспорта приговорили к 7,8 годам в колонии строгого режима
Валерия Черноусова признали виновным в получении взятки и мошенничестве, имущество бывшего чиновника арестовано
Сегодня Емельяновский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Красспорта Валерия Черноусова. Экс-чиновника обвиняли в получении взятки и четырех эпизодах мошенничества.
Следствию удалось доказать, что в 2020... 2022 он получал от руководителей подведомственных учреждений деньги и строительные материалы, которые использовал для строительства загородного дома в Емельяновском районе.
В суде Валерий Черноусов раскаялся, факты мошенничества признал полностью, а вот от обвинения в получении взятки отказался. На имущество бывшего чиновника наложен арест: долю в собственности в квартире, три земельных участка, автомобиль, прицеп, 6 единиц оружия, два автомобильных бокса, двухэтажный деревянный дом и деньги.
Суд назначил экс-главе Красспорта 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 2,3 млн руб. штрафа и 4 года лишения права занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления.
В доход государства конфискован денежный эквивалент всей суммы взятки.
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