Мигранты стали возвращаться в Красноярский край

В 2022 число жителей стран ближнего зарубежья, находящихся в крае, ощутимо сократилось. Но теперь снова выросло. Причем в несколько раз.

За десять месяцев 2023 в Красноярский край из стран СНГ въехало 15 103 человека, а покинуло регион 10 939. Таким образом миграционный прирост за отчетный период составил 4 164 человека, сообщает Красноярскстат.

Чаще всего в край приезжали граждане Таджикистана (7 894), Киргизии (3 262) и Азербайджана (1 109). Эти же страны (в том же порядке) входят в тройку лидеров по роли в миграционном приросте.

Также выросло и число въезжающих из дальнего зарубежья. Прирост по этой статье составил 155 человек (1 157 въехало; 1 002 выбыло).

Стоит отметить, что за те же десять месяцев, но 2022, миграционный прирост в крае ушел в отрицательную зону. Количество мигрантов из стран СНГ тогда сократилось на 379 (16 634 въехавших против 17 013 выбывших), а из дальнего зарубежья — на 453 (1 003 прибывших против 1 456 уехавших).

В целом миграционный прирост (включая межрегиональный) за январь-октябрь 2023 составил 8 558 человек, тогда как за год до этого он был на уровне 641, ниже нулевой отметки.

Читайте также:

Трудовая миграция в Красноярский край выросла почти на 20%

Примерно на столько же сократилось число жителей региона, уезжающих на заработки в другие территории РФ.

Наталья Сагитова: Людей нет, и не будет

Жесткие реалии глобально трансформируют HR-функцию. Сейчас это на 80% маркетинг и на 20% — все остальное.

В Красноярске стали реже искать специалистов ИТ и чаще курьеров

Эксперты hh.ru рассказали, каких специалистов чаще всего искали в Красноярске в 2023 году.