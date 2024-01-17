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Губернатор поручил проработать меры поддержки птицеводства в Красноярском крае

Губернатор поручил проработать меры поддержки птицеводства в Красноярском крае
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Михаил Котюков, губернатор края, обсудил перспективы увеличения объемов производства мяса птицы и яиц с представителями правительства края, министерства сельского хозяйства и товаропроизводителей.

#НОВОСТИ
Встреча проходила на птицефабрике «ЕнисейАгроСоюз» в Сухобузимском районе. На предприятии недавно реконструировали корпуса для выращивания бройлеров, инкубатор и цех по первичной переработке мяса птицы. Также в планах компании завершить переоборудование корпуса, в котором размещается цех по убою и первичной переработке мяса птицы. Есть намерения и расширить производственные мощности и второй птицефабрики, расположенной в Манском районе, построив там 24 птичника. Таким образом, объем выпуска продукции вырастет до 42 тыс. тонн в год к 2025. 
 
Глава региона поручил проработать меры поддержки птицеводства в крае, чтобы предприятия могли наращивать мощности. По его словам, жители края не должны зависеть от производителей из других регионов и должны быть полностью обеспечены местным мясом птицы и яйцом. Такие же меры поддержки нужно проработать и по отношению к производителям яиц. 
 
Илья Васильев, министр сельского хозяйства края, в Красноярском крае в 2023 на 12% выросло производство мяса кур. Объем поддержки из регионального бюджета товаропроизводителям края на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией продукции птицеводства, составил 236,5 млн рублей.
 
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Общая сумма средств, направленных на эти цели, составит 220 млн рублей. На эти деньги можно будет начать собственное дело, купить необходимое оборудование или использовать их как инвестиции.

 
Автор: Петр Савельев
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