Вступил в силу приговор красноярскому предпринимателю Александру Кангуну

Сегодня Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на приговор руководителю ПКФ «Крепость» Александру Кангуну. Суд признал приговор законным.

Летом 2022 его осудили на 4 года колонии за ущерб 187 покупателям авто на общую сумму 414 млн рублей. Кроме того, Александр Кангун не может занимать должности в коммерческих организациях в течении 2,5 лет.

Напомним, Александр Кангун своей вины не признал, заявив, что «гарантийная сумма» по договорам была авансовым платежом и производилась с согласия покупателя, а полученные средства шли исключительно в пользу дилерских центров.

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