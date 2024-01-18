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Вступил в силу приговор красноярскому предпринимателю Александру Кангуну

Вступил в силу приговор красноярскому предпринимателю Александру Кангуну
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Сегодня Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на приговор руководителю ПКФ «Крепость» Александру Кангуну. Суд признал приговор законным.

#НОВОСТИ
Летом 2022 его осудили на 4 года колонии за ущерб 187 покупателям авто на общую сумму 414 млн рублей. Кроме того, Александр Кангун не может занимать должности в коммерческих организациях в течении 2,5 лет.
 
Напомним, Александр Кангун своей вины не признал, заявив, что «гарантийная сумма» по договорам была авансовым платежом и производилась с согласия покупателя, а полученные средства шли исключительно в пользу дилерских центров. 
 
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Автор: Петр Савельев
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