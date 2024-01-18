Вступил в силу приговор красноярскому предпринимателю Александру Кангуну
Сегодня Красноярский краевой суд отклонил жалобу адвокатов на приговор руководителю ПКФ «Крепость» Александру Кангуну. Суд признал приговор законным.
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Дело дилера Toyota-Lexus передано в суд
Расследование дела обанкротившегося дилера «Тойота Крепость» завершено и передано в суд, —сообщает краевая прокуратура.
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Александр Кангун возглавил приемное отделение филиала подмосковной больницы
Телеканал «360» опубликовал репортаж из временного госпиталя в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. В качестве одного из его врачей упоминается полный тезка известного красноярского бизнесмена.
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У совладельца красноярской «Крепости» Ильи Кангуна нашли недвижимость во Франции на $1 млн
Кредиторы подозревают Илью Кангуна, одного из собственников обанкротившейся ГК «Крепость», в сокрытии активов за рубежом. Сейчас это имущество пытаются найти.
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Бывшего главу ПКФ «Крепость» Александра Кангуна осудили на 4 года колонии
Сегодня приговор руководителю ПКФ «Крепость» Александру Кангуну вынес Советский районный суд Красноярска. Его осудили на 4 года колонии за ущерб 187 покупателям авто на общую сумму 414 млн рублей.