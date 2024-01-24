За взятки задержан директор лесничества в Богучанском районе

На директора краевого учреждения «Гремучинское лесничество» возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Фамилия директора не уточняется, но по данным «Контур.Фокус», лесничество возглавляет Дмитрий Глебов. Поводом для возбуждения уголовного дела стали расследовании в отношении экс-начальника МВД России по Богучанскому району и его подчиненного – оперуполномоченного ОЭБиПК. Последний заключил с прокурором досудебное соглашение и дал показания на своего бывшего начальника.

Во время проверки выяснилось, что в марта 2020... августе 2021 и 1К 2022 на личный счёт лесничего Красногорьевского участкового лесничества КГБУ «Гремучинское лесничество» перечислили суммы, значительно превышающие его заработок. Это были две взятки в 285 тыс. рублей и 120 тыс. рублей. Деньги передавали предприниматели за содействие в подборе лесного фонда, сокращение сроков документального оформления лесосек для заготовки лесоматериала и общее покровительство. В июле 2023 мужчина возглавил краевое учреждение «Гремучинское лесничество».

В отношении Дмитрия Глебова возбуждены уголовные дела о получении взяток в значительном и крупном размерах (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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