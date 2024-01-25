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В Красноярске откроется легендарный иркутский бар

В Красноярске откроется легендарный иркутский бар
Иллюстрация: ДК

Красноярский бархоппинг прирастет заведением с иркутскими корнями. Локация для питейного формата органичная — новая «улица баров» на Мира.

#НОВОСТИ

Как мы писали ранее, столетнее здание старых конюшен на Мира, 94Г силами компании  «КрасРедевелопмент» превратилось в улицу баров. Техническое открытие редевелоперского проекта случилось в конце декабря. Некоторые из 5 заведений уже работают.  У каждого бара отдельный вход и, конечно же, собственная концепция. Однако их объединит дизайн-код в стиле лофт, как со стороны фасада, так и внутри.

Один из баров — филиал известного иркутского бара «Рюмка». В 2023 заведение, специализирующееся на сибирских шотах, вошло в лонг-лист всероссийской барной премии Where2drink. В него вошли около 650 баров со всей страны. Из Иркутска в список попали 10 заведений.

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Автор: Петр Савельев
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