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В Красноярске собралась группа по газификации края

В Красноярске собралась группа по газификации края
Автор фото: fanjianhua. Иллюстрация: freepik.com

Пока работа идет в формате обсуждения актуальной ситуации. Первый отчет ожидается 1 марта 2024.

#НОВОСТИ

В Красноярске прошло первое совещание рабочей группы по вопросам газификации города и края, сообщили в Законодательном Собрании региона.

Группа была создана в конце прошлого года. В нее входят 15 депутатов ЗС. Руководит ими председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев

Напомним, что генеральная схема газоснабжения Красноярского края была подписана в 2022. Она предполагает строительство магистрального газопровода, который пройдет пройти через Тюхтетский, Бирилюсский, Большеулуйский, Козульский, Емельяновский, Сухобузимский, Абанский, Канский, Иланский и Нижнеингашский районы. Также в схеме заявлено 10 газораспределительных станций и завода по производству сжиженного природного газа рядом с Красноярском.

Потребителями газа в крае станут промышленные, энергетические предприятия и жители. Общий объем потребления планируется в 6,6 млрд куб. м, из которых только 700 млн куб. м — в домашних хозяйствах. В Красноярске в первую очередь планируется перевод объектов энергетики и производственного сектора.

Газификация во всех ее аспектах очень важна для красноярцев. Все заинтересованы, чтобы природный газ как можно быстрее и масштабнее пришел в город в качестве топлива. Министерством экологии было заявлено, что в результате реализации проекта возможно сократить выбросы в атмосферу Красноярска на 34%. Наша рабочая группа создана для содействия этому процессу, и депутатский корпус интересуют все этапы газификации», — отметил Егор Васильев.

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До Красноярска магистральный газ обещают довести в 2028.

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О планах по газификации Красноярского края сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, «Газпром» начал изыскания по прокладке газопровода в регион

Предприятиям Красноярского края могут запретить отапливаться углем

Если идея пройдет, то им придется переходить на более экологичные виды отопления.

 

Автор: Петр Савельев
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