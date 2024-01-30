На развитие агрокооперации в Красноярском крае потратят почти 40 млн рублей

Деньги будут выделяться в рамках нацпроекта на компенсацию части затрат.

В 2024 на субсидии сельхозкооперативам Красноярского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выделят 38,3 млн рублей, рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

Для получения этого вида поддержки агрокооперативу нужно входить в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, быть зарегистрированным в сельской местности и работать там же, не иметь долгов перед бюджетом.

С помощью этих субсидий кооператоры смогут частично компенсировать затраты этого года. Например, до 60% расходов на приобретение техники и оборудования, до 50% — на покупку сельхозживотных, до 15% — на закуп сельхозпродукции у пайщиков.

Субсидии кооперативам по нацпроекту — одна из востребованных мер поддержки. Она реализуется в крае шестой год и количество заявителей постепенно растет. Самое ходовое направление — на покупку техники и оборудования. В реестре субъектов АПК, претендующих на господдержку, 63 сельхозкооператива. За пять лет господдержку получили менее трети из них. Резерв большой, в первую очередь ждем заявок от новичков», — рассказал министр сельского хозяйства края Илья Васильев.

Добавим также, что отбор получателей этой субсидии в 2024 будет проходить в мае и октябре.

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