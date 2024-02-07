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Раздел супов в меню ресторанов Красноярска может быть изменен

Раздел супов в меню ресторанов Красноярска может быть изменен
Иллюстрация: Pinterest

Специалисты Роспотребнадзора признали вредными самые популярные и часто встречающиеся в меню красноярских ресторанов супы.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Во-первых, ежедневно есть супы не обязательно. Достаточно двух раз в неделю. Во-вторых, не все супы одинаково полезны. Итак, топ-3 самых вредных супов от Роспотребнадзора.

Грибной

Вкусный грибной суп встречается в меню каждого второго заведения Красноярска. Однако он тяжело переваривается и не рекомендуется детям и взрослым с проблемами ЖКТ.

Солянка

Еще один российский хит и завсегдатай общепита. Так вот, солянка содержит повышенное количество соли и жира. Это вредно и страдающим гастритами, и тем, у кого повышенный холестерин в крови. Хотите встретить старость с эластичными сосудами, — не ешьте солянку.

Гороховый

Вкуснейший супчик с копчеными ребрышками приносит массу проблем. Он излишне калорийный, да еще и вызывает вздутие живота. Вычеркиваем.

По поводу том-яма, буйабеса и гаспаччо сотрудники Роспотребнадзора не распространялись. Но, подозреваем, и в этих супах таится немало опасностей.

Что же полезно?

Вегетарианские овощные супы — борщ и щи на воде. А также протертые тыквенные или из брокколи. Говорят, что они тоже сытные и, разумеется, полезные. Но это не точно.

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Автор: Петр Савельев
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