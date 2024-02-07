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В Красноярске на 8% упала обеспеченность горожан торговыми центрами

В Красноярске на 8% упала обеспеченность горожан торговыми центрами
Иллюстрация: kredit-on.ru

Аналитики пришли к выводу, что количество квадратных метров крупных торговых пространств на душу населения неизменно падает. Но строить их не будут.

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К такому выводу пришли в консалтинговой компании NF Group.  Сейчас на тысячу жителей Красноярска приходится 345 кв. м. площадей торговых центров. Показатель ушел вниз на 8% в 2023. Такая же ситуация и в других городах России.

Напомним, самым недавним в Красноярске было открытие ТЦ «Апельсин» в Железнодорожном районе. Это случилось в начале 2022. Ближайшим к этому было открытие ТЦ Red Sail — март 2019. При этом ряд торговых пространств испытывают проблемы с поиском арендаторов. Например, «Галерея Енисей», которую пытаются продать уже три года.

При этом рост онлайн-покупок в России вырос на 40% в 2023. Красноярск же стал лидером рейтинга городов-миллионников по росту числа покупок на маркетплейсах. Количество заказов в краевом центре увеличилось на 23 % за 9 месяцев 2023. Среди товаров-лидеров интернет-продаж бытовая техника, мебель, товары для дома, одежда, обувь, далее – продукты питания.

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Автор: Петр Савельев
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