В Красноярске дачников обязали снести заборы у Базаихи

В Красноярске дачники СНТ «Мраморный карьер» огородили участки рядом с рекой Базаиха.

В прокуратуре края отмечают, что возведение заборов в границах природоохранной территории незаконно — ширина береговой линии должна составлять не менее 20 м.

Кроме того, по закону, доступ к воде должен быть открыт в всегда любому желающему.

Собственников земельных участков обязали демонтировать все заборы и прочие заградительные сооружения, находящиеся на территории водоохранной зоны.

Собственники выполнили предписание добровольно, до вынесения решения судебной инстанции.

Читайте далее