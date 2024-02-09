В Красноярске дачников обязали снести заборы у Базаихи
В Красноярске дачники СНТ «Мраморный карьер» огородили участки рядом с рекой Базаиха.
В прокуратуре края отмечают, что возведение заборов в границах природоохранной территории незаконно — ширина береговой линии должна составлять не менее 20 м.
Кроме того, по закону, доступ к воде должен быть открыт в всегда любому желающему.
Собственников земельных участков обязали демонтировать все заборы и прочие заградительные сооружения, находящиеся на территории водоохранной зоны.
Собственники выполнили предписание добровольно, до вынесения решения судебной инстанции.
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