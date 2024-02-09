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В Красноярске дачников обязали снести заборы у Базаихи

В Красноярске дачников обязали снести заборы у Базаихи
Иллюстрация: ngs24.ru

В Красноярске дачники СНТ «Мраморный карьер» огородили участки рядом с рекой Базаиха.

#НОВОСТИ

В прокуратуре края отмечают, что возведение заборов в границах природоохранной территории незаконно — ширина береговой линии должна составлять не менее 20 м.

Кроме того, по закону, доступ к воде должен быть открыт в всегда любому желающему.

Собственников земельных участков обязали демонтировать все заборы и прочие заградительные сооружения, находящиеся на территории водоохранной зоны.

Собственники выполнили предписание добровольно, до вынесения решения судебной инстанции.

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Автор: Петр Савельев
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