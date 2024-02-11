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Художника Василия Слонова перевели на домашний арест

Художника Василия Слонова перевели на домашний арест
Иллюстрация: krasivoe-foto.ru

Суд избрал меру пресечения Василию Слонову, красноярскому художнику.

#НОВОСТИ

Ближайшие два месяца Слонов проведет под домашним арестом.

Напомним, что г-на Слонова задержали в пятницу 9 февраля 2024 по обвинению в демонстрации экстремистской символики.

Поводом стала созданная художником неваляшка с татуировками движения АУЕ*. В октябре за такую же игрушку художника привлекли к административной ответственности.

10 февраля в Октябрьском районном суде состоялось заседание по вопросу избрания меры пресечения. Следствие настаивало на заключении под стражу, в качестве обоснования ареста было указано, что Слонов хотел скрыться в Казахстане.

Свою вину художник отрицает, как и попытку побега. По словам Слонова, он собирался посетить в Алма-Ате выставку и вернуться. Однако этом в материалах дела есть сведения о покупке билета в один конец.

Суд постановил поместить Василия Слонова под домашний арест до 7 апреля 2024.

*) — признано экстремистским и запрещено в России.

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Автор: Петр Савельев
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