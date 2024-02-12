На строительство новых площадок для собак в Красноярске выделили 15,4 млн рублей

В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнут искать подрядчика для обустройства новых площадок. На эти цели в бюджете заложили 15,4 млн рублей.

Подрядчику предстоит работать совместно с кинологами. Адреса новых площадок пока не определены, их согласуют позднее.

От красноярцев поступили более 20 предложений, где можно сделать участки для выгула и дрессировки собак. Подрядчику предстоит проверить каждую из них. Участок должен соответствовать ряду требований: не должен быть в частной собственности, не находиться в санитарной зоне тепловых, водопроводных и электрических сетей, важно соблюсти расстояние от жилых домов и соответствовать рекомендациям по архитектурно-художественному облику.

​​Также в планах сделать освещение на большинстве новых площадок.

Сейчас в Красноярске есть 21 муниципальная площадка для собак. Ещё пять оборудовали предприниматели.

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