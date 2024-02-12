На строительство новых площадок для собак в Красноярске выделили 15,4 млн рублей
В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнут искать подрядчика для обустройства новых площадок. На эти цели в бюджете заложили 15,4 млн рублей.
Почему приют для бездомных животных остался без средств к существованию, как выживают больше 600 «хвостиков», получивших шанс на новую жизнь, и кто может помочь приюту — в специальном материале «ДК».
Приютам для животных Красноярска увеличили размер субсидии
Постановление об этом подписал глава города Владислав Логинов. Каждый приют теперь может получить из бюджета до 1 млн рублей. В 2022 каждый приют мог рассчитывать максимум на 350 тысяч.
Собачий вальс: красноярцам разъяснили новые правила выгула животных
Департамент городского хозяйства мэрии Красноярска провел прямой эфир, посвященный правилам выгула собак.