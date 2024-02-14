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Красноярск лидирует в СФО по сумме штрафов управляющим компаниям в 2024

Красноярск лидирует в СФО по сумме штрафов управляющим компаниям в 2024
Иллюстрация: razrisyika.ru

Статистика за 2024 по санкциям организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД в СФО, доступна в ГИС ЖКХ.

#НОВОСТИ

Согласно информации ГИС ЖКХ по состоянию на середину февраля 2024 в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 36 административных дел против организаций и их должностных лиц, осуществляющих деятельность по управлению МКД. Из них: 14 предупреждений и 22 штрафа на общую сумму 2,33 млн рублей.

В Красноярском крае зарегистрировано восемь административных дел — 2 предупреждения и 6 штрафов. Общая сумма рекордная среди регионов СФО — 1,2 млн рублей. Самые крупные нарушители — это ООО УК «ЖСК» — 4 штрафа на общую 0,9 млн рублей и ООО УК «Красжилфонд» — 1 штраф на сумму 0,250 млн рублей.

В Новосибирской области зарегистрировано 17 административных дел, из них: 4 предупреждения и 13 штрафов на общую сумму 0,9 млн рублей.

В Омской области зарегистрировано 4 административных дела, в Томской области и Алтайском крае — по 3, в Иркутской области — 1.

В Кемеровской области и республиках Алтай, Хакасия и Тыва управляющие компании в 2024 не привлекались к административной ответственности.

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Автор: Петр Савельев
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