Красноярск лидирует в СФО по сумме штрафов управляющим компаниям в 2024
Статистика за 2024 по санкциям организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД в СФО, доступна в ГИС ЖКХ.
Согласно информации ГИС ЖКХ по состоянию на середину февраля 2024 в Сибирском федеральном округе зарегистрировано 36 административных дел против организаций и их должностных лиц, осуществляющих деятельность по управлению МКД. Из них: 14 предупреждений и 22 штрафа на общую сумму 2,33 млн рублей.
В Красноярском крае зарегистрировано восемь административных дел — 2 предупреждения и 6 штрафов. Общая сумма рекордная среди регионов СФО — 1,2 млн рублей. Самые крупные нарушители — это ООО УК «ЖСК» — 4 штрафа на общую 0,9 млн рублей и ООО УК «Красжилфонд» — 1 штраф на сумму 0,250 млн рублей.
В Новосибирской области зарегистрировано 17 административных дел, из них: 4 предупреждения и 13 штрафов на общую сумму 0,9 млн рублей.
В Омской области зарегистрировано 4 административных дела, в Томской области и Алтайском крае — по 3, в Иркутской области — 1.
В Кемеровской области и республиках Алтай, Хакасия и Тыва управляющие компании в 2024 не привлекались к административной ответственности.
Читайте далее
-
Красноярский край потерял в промпроизводстве
Сокращение отмечалось практически по всем отраслевым группам промышленности. Кроме ЖКХ.05.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Стоимость обучения в российских вузах вырастет на 12% в 2024 г. На кого дорого учиться?
Наибольший рост коснется специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля, также вырастут в цене образовательные программы технического профиля.12.01.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом»
В соглашении прописано опережающее социально-экономическое развитие Железногорска и Зеленогорска на ближайшие 10 лет11.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Анастасия Казанцева возглавила красноярскую УК «ЖСК»
В крупнейшей управляющей компании Красноярска вновь сменился руководитель. Николай Кемайкин освобожден от должности генерального директора. Он занимал этот пост с августа 2023.20.12.2023Новости ДККрасноярск