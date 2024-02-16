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Прокуратура требует привести в порядок снегоотвалы Красноярска

Прокуратура требует привести в порядок снегоотвалы Красноярска
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Природоохранная прокуратура Красноярска проверила городские снегоотвалы и нашла там многочисленные нарушения.

#НОВОСТИ
Специалисты пришли к выводу, что они не соответствуют санитарным нормам и правилам. Так, на некоторых площадках нет 
водонепроницаемого покрытия, системы водоотведения, обваловки земляным валом по периметру. Часть снегоотвалов захламлены строительными отходами и шинами.
 
По итогам проверки прокуратура внесла представления в администрацию Красноярска, МКУ «УДИБ» и подрядчикам. 
 
Ранее в УДИБ сообщали, что в Красноярске есть 4 площадки для складирования снега. Они находятся на ул. Цимлянской, ул. Уярской, бывшем полигоне завода «Сибэлектросталь» и Башиловской.
 
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Автор: Петр Савельев
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