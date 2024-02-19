Городские власти предупреждают о сильных морозах
В Красноярске сильно похолодает, предупреждает администрация краевой столицы. Глава города Владислав Логинов в своем телеграмм-канале призвал жителей избегать длительного пребывания на морозе.
С 20 по 22 февраля в Красноярске ожидается похолодание, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на данные Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12°C. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -33-35 °C», – говорится в сообщении.
Владислав Логинов пояснил, что для коммунальных служб такие экстремальные температуры – это проверка на оперативность реагирования.
В связи с этим сегодня с утра на аппаратном совещании поставил задачу городским службам взять на контроль функционирование систем жизнеобеспечения, особенно теплосетей, объектов электроснабжения», - прокомментировал глава города.
Читайте также:
-
«Пхукет не резиновый»: Любовь Катеренюк о горячем спросе на отдых в жарких странах
Помните старый «Ералаш», где мальчик пытается сделать лунку во льду, голос с неба отвечает: «Здесь рыбы нет!» В конце концов юный отчаявшийся рыбак вопиет «Совсем нет!?», – «Совсем нет!».
-
Инвестиция в красивую жизнь: что есть на участке земли за 220 млн
Объявление о продаже земельных участков под инвестиционный проект застройки за 220 млн рублей появилось на Авито в конце января. Разбираемся, из чего складывается такая сумма и стоит ли оно того.
-
Первый бизнес-отель в Норильске откроется в 2024
Помимо номеров в новой гостинице будет ресторан, бар, фитнес-центр и прочее подобное.