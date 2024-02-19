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Городские власти предупреждают о сильных морозах

Городские власти предупреждают о сильных морозах
Иллюстрация: DK.RU

В Красноярске сильно похолодает, предупреждает администрация краевой столицы. Глава города Владислав Логинов в своем телеграмм-канале призвал жителей избегать длительного пребывания на морозе.

#НОВОСТИ

С 20 по 22 февраля в Красноярске ожидается похолодание, сообщается на сайте администрации города со ссылкой на  данные Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12°C. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -33-35 °C»,  – говорится в сообщении. ​

Владислав Логинов пояснил, что для коммунальных служб такие экстремальные температуры – это проверка на оперативность реагирования.

В связи с этим сегодня с утра на аппаратном совещании поставил задачу городским службам взять на контроль функционирование систем жизнеобеспечения, особенно теплосетей, объектов электроснабжения», - прокомментировал глава города.

 

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Автор: Петр Савельев
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