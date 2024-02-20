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Директор красноярской компании попал по уголовное дело за неуплату налогов на 100 млн

Директор красноярской компании попал по уголовное дело за неуплату налогов на 100 млн
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Компания находится сейчас в процессе банкротства.

#НОВОСТИ

Против директора компании «МТЛ ИМПОРТ» возбудили уголовное дело по факту неуплаты налогов, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Установлено, что он с 2018 по 2020 представлял недостоверные декларации по налогам на добавленную стоимость и прибыль организации. В результате недоплата составила более 100 млн рублей.

По данным сервиса Audit-It, компания «МТЛ ИМПОРТ» была зарегистрирована в Красноярске 10 лет назад. Ее учредителями являются Андрей Борзов (40%), Татьяна Петрова (40%) и Марк Богданов (20%). Последний был директором компании до марта 2022.

На 1 октября 2023 за ней числилась задолженность по налогам в 163 млн рублей. В частности, по налогу на прибыль 62,3 млн. рублей, по налогу на добавленную стоимость 53,4 млн. рублей и по страховым взносам 4,61 млн. рублей. Плюс общие пени составили 43,5 млн рублей.

Директор красноярской компании попал по уголовное дело за неуплату налогов на 100 млн 1

19 февраля 2024 в отношении компании возбудили дело о банкротстве.

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Автор: Петр Савельев
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