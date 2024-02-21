Не просто мессенджер: как используют Telegram в бизнесе и власти Красноярска

«ДК» поговорил с мэром Красноярска, предпринимателями и блогерами о том, в каком статусе для них сейчас Telegram — мессенджер, который с каждым годом наращивает функционал и возможности.

К 2024 Telegram кратно нарастил охват аудитории: как мы сообщали ранее, доля россиян, которые заходят в мессенджер хотя бы раз в месяц, в четвертом квартале прошлого года достигла 68%. За год Telegram набрал 20% аудитории среди разных возрастных стат. Мы поговорили с красноярскими представителями власти, бизнеса и медиа о том, изменилось ли их взаимодействие с мессенджером за минувший год.

Владислав Логинов, мэр Красноярска, рассказал, что сейчас использует Telegram для переписок и звонков, а также для обратной связи с жителями города через свой Telegram-канал.

«Он служит одним из инструментов муниципального диалога, той площадкой, где я делюсь с жителями важной информацией о жизни, развитии Красноярска, и где горожане оставляют свои отклики. Доступ к постам, а также их комментированию открыт», — говорит глава города.

Сейчас Логинов характеризует Telegram как полноценную социальную сеть. В которой и у него есть определенный пул избранных подписок. В этом списке каналы Кремля, Правительства РФ, губернатора Михаила Котюкова, ресурсы различных органов власти.

Слежу также и за событиями через каналы информационных агентств, популярных новостных, спортивных изданий», — отмечает мэр.

Главными плюсами Telegram Владислав Логинов считает присутствие всех необходимых функций для коммуникации в одном приложении.

К моему Telegram-каналу также привязан чат. Регулярно его просматриваю, читаю комментарии. Это позволяет в режиме реального времени видеть, что волнует горожан прямо сейчас, быть во взаимодействии с ними, решать их вопросы как можно оперативнее», — говорит глава города.

Иллюстрация: скриншоты из Telegram-канала Владислава Логинова

Из минусов же — обилие каналов, из-за чего можно потеряться среди множества подписок, и анонимность мессенджера.

Одно дело, когда в комментариях кто-то кого-то оскорбил, написал негатив и трусливо спрятался при этом за фейковым аккаунтом. И совсем другое — разного рода злоумышленники, которые, скрывая свою личность, используют Telegram с целью обмана людей, чтобы завладеть их имуществом и деньгами, либо распространить ложь, разжечь конфликт. Такая среда не может быть безопасной в полной мере, поэтому нужно быть всегда предельно внимательным, доверять только проверенным источникам информации», — подчеркивает Владислав Логинов.

О том, как с мессенджером взаимодействуют блогеры, мы поговорили с Ильей Сураевым.

«Для меня Telegram — это мой канал „В эти 15 минут модно“. Все в Telegram у меня вертится вокруг него: поиск инфы, общение с источниками и клиентами. Он стал самостоятельным бизнесом и медийным проектом. Это маленькое и авторское, но полноценное средство массовой информации», — говорит он.

По мнению Ильи Сураева, Telegram уже перешел из разряда мессенджеров и соцсетей в позицию полноценной платформы для коммуникаций и решений, которые могут выражаться в новостных лентах, лайфстайл-проектах или авторских блогах.

Конечно, не обошлось и без вопроса о любимых каналах. Среди них — KJA, Прима, Редактор Овсянникова, Бал дебютанток, Главный по афише, НГС, НЕмаксим, Жаба в таби, Агамемнон, КиноМуся, Дельвер News, Музеи Красноярска, Овсянниковский переулок, Около еды, Шаталов говорит, Завали едальник.

Плюс Telegram — платная версия позволила блокировать всех любителей аудио-сообщений. Минус — не хватает инструментов для создания больших историй. Мне бы хотелось предложить аудитории мультижанровые и дизайнерские аналоги тильд или лэндингов. Пока никак», — резюмирует Илья Сураев.

Своим отношением к платформе с «ДК» поделилась и Дина Лямина, генеральный директор MEDICAL ON GROUP в Красноярске и автор канала «Здравый директор, здоровое управление».

Она использует Telegram как полноценную социальную сеть и ценит за приватность, так как он предоставляет возможность шифрования сообщений end-to-end, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности.

Среди преимуществ Дина Лямина отмечает удобство для обмена медиафайлами и многофункциональность, а также доступ с различных устройств.

В Telegram заходила с большим сопротивление. Начинала именно как мессенджер, а на сегодня использую для работы, личностного развития, образования. И даже семейный чат у нас в тг. С ноября 2023 приобрела тариф Premium», — говорит Дина Лямина.

Специально для «ДК» она составила и топ любимых каналов. Среди них — Vademecum, СоОбщение, СООБЩЕСТВО ТРЕКЕРОВ, Медицина наизнанку, Клиника профессора Калинченко, ТАТУЛОВА, Группа Оргздрав, Деловой квартал Красноярск и SafeSweep.

О пути к Telegram «Деловому кварталу» рассказал и Андрей Максимов, автор канала НЕМАКСИМ, заместитель главного редактора издания «Наш Красноярский край».

«Я практически все новости, статьи, аналитику, афиши читаю в Telegram. Живу в папках, где есть каналы и чаты. Раньше у меня так была организована деятельность в другом сервисе микроблогов, а теперь тут. Некоторые каналы я даже по платной подписке читаю, точнее — смотрю их закрытые трансляции или закрытый вид контента. Некоторые сервисы теперь даже в Telegram можно найти. Где-то в 2017 Telegram для меня стал и местом заработка. Какое-то время я вёл чужие каналы, например. Был даже момент, когда у меня заказали превратить фотографии кота в стикеры. За стикеры кота тогда еще заплатили — я был в замешательстве, но вот так бывает в Telegram. Теперь у меня там блог личный и рабочий канал с новостями», — говорит Андрей Максимов.

Telegram он характеризует не столько как соцсеть, а скорее как маркетплейс из коммуникационного инструментария. На сегодня в подписках Андрея Максимова более тысячи каналов.

Спасибо, что у премиум-пользователей появился вариант расширения подписок до тысячи, но и этого мне оказалось мало. Я начал каналы читать уже и на другом аккаунте, работать с подборками, мониторингами. Специфика работы такая. Интересно, что какое-то время (где-то 2016-2018) я следил больше за каналами про маркетинг и PR — этот пласт был одним из первых. Далее мне нравилось следить за IT-сферой и политикой, после этого было много спорта. С ковидом появились блоги ведомств и госучреждений, далее — закрытие одних соцсетей и открытие личных блогов в Telegram. Теперь же мне нравятся каналы светские и уникальные, где есть бытовые вопросы и события из мира культуры, искусства, в том числе у меня появилась отдельная папка с каналами духовного направления», — рассказывает Андрей Максимов.

Из минусов он выделяет технические детали и периодические сбои с выкладкой контента. А вот скорость внутри приложения относит к плюсам и определяет ее как «tone of voice всего приложения или красную нить, которая проходит через все разделы».

Согласно данным TGStat, на февраль 2024 топ каналов Красноярского края по охвату выглядит так.

А вот ситуация по цитируемости складывается иначе — хоть немало и схожих показателей.

Скриншоты: tgstat.ru

«Деловой квартал» тоже можно найти в Telegram: в канале мы публикуем не только собственные новости, но и делимся информацией о самых важных и громких событиях в Красноярске и регионе.

Фотографии для оформления материала предоставлены героями публикации

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