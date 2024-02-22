Олеся Волкова: «Как родителям выпускников выжить во время ЕГЭ» (продолжение)

Продолжаем рассказывать, как родителям выпускников пережить период подготовки к ЕГЭ. Известный красноярский психолог подготовила рекомендации для читателей DK.RU.

Олеся Волкова, доктор психологических наук, доцент, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей»

Читайте начало здесь и советы выпускникам здесь.

Рекомендации для родителей выпускников

Чтобы помочь своему ребенку с минимальными потерями для психического и физического здоровья завершить выпускной класс и успешно сдать ЕГЭ, необходимо соблюдать следующие правила:

– Самое простое: организм подростка-выпускника работает в усиленном режиме, поэтому ему нужна дополнительная поддержка в виде витаминов и минералов, особенно группы В (проконсультируйтесь по этому поводу с врачом).

– Соблюдать ЗОЖ и ПП ребенку будет легче, если родители покажут пример и поддержат ребенка. Вместе ходите в бассейн, в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу, готовьте вкусную и правильную еду, ешьте ее вместе.

Соблюдение режима дня должно стать семейной привычкой, а не чем-то из разряда «тебе завтра рано вставать и к репетитору, а мне нет». Поддержка, значит поддержка. Хороший, кстати, повод, и свои биоритмы с режимом сбалансировать.

– Поддерживайте своего ребенка, не забывайте, что ему сейчас очень тяжело. Не запугивайте, а наоборот, вспоминайте примеры его успеха и побед! Вселяйте уверенность! Верьте в него! Ваш ребенок в миллионы раз ценнее, чем ЕГЭ.

– Если вам страшно, обратитесь к психологу. Дети чувствуют тревогу родителей на физическом уровне. Если взрослому страшно, ребенку еще страшнее, поэтому проработайте свои тревоги и опасения. Будьте ребенку опорой в этот сложный период.

– У ребенка опыта меньше, чем у вас, поэтому помогите ему продумать и построить план «Б» из списка для выпускников. Подчеркните, что трудности и ситуации неуспеха могут случаться со всеми, и это нормально, это преодолимо.

Разделите с ребенком ответственность (лучше бы это делать с самых ранних лет). Создать условия для обучения в ваших силах как родителя, сидеть и учить – ответственность ребенка. Но не стоит его упрекать, если он этого не делает, возможно, он планирует строить свою жизнь по другому сценарию.

– Родители – лучший пример или антипример. Если вы проявляете ответственность и выполняете свои обязанности, трудолюбивы, усидчивы, добиваетесь своих целей - у вашего ребенка есть пример перед глазами и все шансы на успех. Если же ваша жизнь далека от примера для подражания, будьте честны перед ребенком, поделитесь своими переживаниями и мыслями.

– Помогите ребенку организовать место для занятий. Если заниматься неудобно, темно, мешают посторонние звуки, недостаточно пространства и воздуха – о какой учебе может идти речь.

Примите выбор ребенка, даже если он не совпадает с вашим. Каждый человек имеет право выбирать специальность, профессию и строить жизненную траекторию. Дайте это право ребенку. Заниматься делом по душе – большое счастье, делать нелюбимую работу – страдание.

– Если ребенок решил не поступать в университет, это не повод для паники. В современном мире колледж – отличное место для получения профессии, после которого гораздо проще поступить в университет, зачастую, на ускоренную программу обучения. И ЕГЭ сдавать не нужно. Сейчас в колледж поступают учиться очень многие ребята с «красными» аттестатами, поэтому и за социальное окружение ребенка беспокоиться не стоит.

– Помните, именно сейчас ребенку нужна помощь, поддержка и вера, а не «мотивационные пинки». Скоро птенец выпорхнет из гнезда, и у вас осталось совсем немного времени окружить его настолько близко любовью и заботой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

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