Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.02
92,34
99,55
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Олеся Волкова: «Как родителям выпускников выжить во время ЕГЭ» (продолжение)

Олеся Волкова: «Как родителям выпускников выжить во время ЕГЭ» (продолжение)
Иллюстрация: Коллаж ДК

Продолжаем рассказывать, как родителям выпускников пережить период подготовки к ЕГЭ. Известный красноярский психолог подготовила рекомендации для читателей DK.RU.

#МНЕНИЯ

Олеся Волкова, доктор психологических наук, доцент, директор Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета, основатель «Психологической мастерской Олеси Волковой» и клуба «Достаточно хороших родителей» 

 Читайте начало здесь и советы выпускникам здесь.

Рекомендации для родителей выпускников

Чтобы помочь своему ребенку с минимальными потерями для психического и физического здоровья завершить выпускной класс и успешно сдать ЕГЭ, необходимо соблюдать следующие правила:

– Самое простое: организм подростка-выпускника работает в усиленном режиме, поэтому ему нужна дополнительная поддержка в виде витаминов и минералов, особенно группы В (проконсультируйтесь по этому поводу с врачом). 

– Соблюдать ЗОЖ и ПП ребенку будет легче, если родители покажут пример и поддержат ребенка.  Вместе ходите в бассейн, в спортивный зал, делайте зарядку, танцуйте, пойте, гуляйте по городу, готовьте вкусную и правильную еду, ешьте ее вместе.

Соблюдение режима дня должно стать семейной привычкой, а не чем-то из разряда «тебе завтра рано вставать и к репетитору, а мне нет». Поддержка, значит поддержка. Хороший, кстати, повод, и свои биоритмы с режимом сбалансировать. 

– Поддерживайте своего ребенка, не забывайте, что ему сейчас очень тяжело. Не запугивайте, а наоборот, вспоминайте примеры его успеха и побед! Вселяйте уверенность! Верьте в него! Ваш ребенок в миллионы раз ценнее, чем ЕГЭ.

– Если вам страшно, обратитесь к психологу. Дети чувствуют тревогу родителей на физическом уровне. Если взрослому страшно, ребенку еще страшнее, поэтому проработайте свои тревоги и опасения. Будьте ребенку опорой в этот сложный период.

– У ребенка опыта меньше, чем у вас, поэтому помогите ему продумать и построить план «Б» из списка для выпускников. Подчеркните, что трудности и ситуации неуспеха могут случаться со всеми, и это нормально, это преодолимо.

Разделите с ребенком ответственность (лучше бы это делать с самых ранних лет). Создать условия для обучения в ваших силах как родителя, сидеть и учить – ответственность ребенка. Но не стоит его упрекать, если он этого не делает, возможно, он планирует строить свою жизнь по другому сценарию.

– Родители – лучший пример или антипример. Если вы проявляете ответственность и выполняете свои обязанности, трудолюбивы, усидчивы, добиваетесь своих целей - у вашего ребенка есть пример перед глазами и все шансы на успех. Если же ваша жизнь далека от примера для подражания, будьте честны перед ребенком, поделитесь своими переживаниями и мыслями.

– Помогите ребенку организовать место для занятий. Если заниматься неудобно, темно, мешают посторонние звуки, недостаточно пространства и воздуха – о какой учебе может идти речь.

Примите выбор ребенка, даже если он не совпадает с вашим. Каждый человек имеет право выбирать специальность, профессию и строить жизненную траекторию. Дайте это право ребенку. Заниматься делом по душе – большое счастье, делать нелюбимую работу – страдание.

– Если ребенок решил не поступать в университет, это не повод для паники. В современном мире колледж – отличное место для получения профессии, после которого гораздо проще поступить в университет, зачастую, на ускоренную программу обучения. И ЕГЭ сдавать не нужно. Сейчас в колледж поступают учиться очень многие ребята с «красными» аттестатами, поэтому и за социальное окружение ребенка беспокоиться не стоит.

 

– Помните, именно сейчас ребенку нужна помощь, поддержка и вера, а не «мотивационные пинки». Скоро птенец выпорхнет из гнезда, и у вас осталось совсем немного времени окружить его настолько близко любовью и заботой. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

 

Читайте также: 

Олеся Волкова: «Как выпускникам выжить во время ЕГЭ» 

Даже если вы претендуете на поступление в один конкретный университет своей мечты, составьте список запасных вариантов. План «Б» поможет посмотреть на ситуацию проще.

Олеся Волкова: «Как выжить выпускникам и их родителям во время подготовки к ЕГЭ» 

Несмотря на то, что выпускной класс ассоциируется с неким решающим периодом, его роль на фоне всех событий жизни сильно преувеличена. Может быть, есть способы прожить этот период так, чтобы остаться в живых? 

«Пхукет не резиновый»: Любовь Катеренюк о горячем спросе на отдых в жарких странах

Повезло тем, кто не стал ждать «горящих» туров, и купил путевку в ноябре…декабре. Успели заскочить в последний вагон и те, кто побежал бронировать сразу после боя курантов. А те, кто ожидал снижения цен, либо купили по высокой стоимости, либо вообще отказались от поездки.

Автор: Наталья Машегова
Самое читаемое
  • Городские власти предупреждают о сильных морозахГородские власти предупреждают о сильных морозах
  • В центре Красноярска начали строить апарт-комплекс с офисами, бутиками и спа-центромВ центре Красноярска начали строить апарт-комплекс с офисами, бутиками и спа-центром
  • Территорию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройкуТерриторию бывшего хлебозавода в Красноярске продают под застройку
  • На севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницуНа севере Красноярского края построят сеть глэмпингов и гостиницу
  • Директор красноярской компании попал под уголовное дело за неуплату налогов на 100 млнДиректор красноярской компании попал под уголовное дело за неуплату налогов на 100 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.