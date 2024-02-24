Женщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраля

Стала известна средняя стоимость подарков, которые женщины дарили своим мужчинам к 23 февраля. По СФО она составила 3 тыс. рублей.

Это как раз стоимость пресловутого «джентельменского набора»: носки плюс дезодорант. Или бутылка коньяка среднего качества. Возможно, туалетная вода со скидкой. Но это уже версии редакции «ДК» (допускаем, что подарки были недорогими, но очень креативными), аналитики не погружались в подробности подарочных наборов. Зато есть конкретные данные о средней стоимости презентов по каждой столице сибирских регионов.

Лидирует Красноярск — 3,9 тыс. рублей

Далее Новосибирск — 3,3 тыс. рублей

На третьем месте Омск – 2,7 тыс. рублей

Если сравнивать с Москвой, то там средняя стоимость подарков немногим выше красноярской – 4,2 тыс. рублей.

Добавим, средняя стоимость подарка к 23 февраля в СФО все-таки выросла. В Красноярске, например, на 11%.

Также, согласно исследованию, 29% женщин вообще решили не делать подарков на 23 февраля.

Интересно, какой будет средняя стоимость подарков к 8 марта. Мы обязательно отследим эти данные и сообщим после весеннего праздника.

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