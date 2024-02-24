Женщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраля
Стала известна средняя стоимость подарков, которые женщины дарили своим мужчинам к 23 февраля. По СФО она составила 3 тыс. рублей.
Это как раз стоимость пресловутого «джентельменского набора»: носки плюс дезодорант. Или бутылка коньяка среднего качества. Возможно, туалетная вода со скидкой. Но это уже версии редакции «ДК» (допускаем, что подарки были недорогими, но очень креативными), аналитики не погружались в подробности подарочных наборов. Зато есть конкретные данные о средней стоимости презентов по каждой столице сибирских регионов.
- Лидирует Красноярск — 3,9 тыс. рублей
- Далее Новосибирск — 3,3 тыс. рублей
- На третьем месте Омск – 2,7 тыс. рублей
Если сравнивать с Москвой, то там средняя стоимость подарков немногим выше красноярской – 4,2 тыс. рублей.
Добавим, средняя стоимость подарка к 23 февраля в СФО все-таки выросла. В Красноярске, например, на 11%.
Также, согласно исследованию, 29% женщин вообще решили не делать подарков на 23 февраля.
Интересно, какой будет средняя стоимость подарков к 8 марта. Мы обязательно отследим эти данные и сообщим после весеннего праздника.
Читайте по теме:
-
Красноярск попал в топ самых дорогих по «индексу свидания»
2ГИС посчитал, сколько нужно денег на романтический вечер в 26 крупнейших городах России.12.02.2024Новости ДККрасноярск
-
-
Из Сибири с любовью: как красноярский бизнес поздравил город с 2024
Какими могут быть новогодние поздравления от игроков рынка — исключительно деловыми и на «вы»? Или все намного креативнее, чем кажется? Рассказываем в специальной новогодней версии бизнес-дайджеста.08.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Больше 40% красноярцев готовы потратить на новогодние подарки до 50 тыс. рублей
При этом четверть опрошенных собираются презентовать в качестве подарка непосредственно деньги. Всего к вручению подарков готовятся 65% горожан.25.12.2023Новости ДККрасноярск