Красноярский край — первый по количеству мужчин в Сибири
Ко Дню защитника Отечества, статистики составили социально-демографические портреты мужской части населения регионов.
Первое место
Красноярскстат сообщает, что в Красноярском крае на 1 января 2023 числилось 1,321 млн мужчин — или 46,4% общей численности населения. Это самый высокий показатель среди регионов Сибири (СФО). Средний возраст мужчин края — 36,7 года.
Второе место
По данным Новосибирскстата на 1 января 2023 численность мужчин в Новосибирской области составила 1,278 млн человек или 45,8% от общего числа жителей. Средний возраст мужчин Новосибирской области в 2022 году — 37,6 года.
Третье место
На начало 2023 в Иркутской области проживало 1,08 млн мужчин, их средний возраст — 36 лет.
Четвертое место
В Алтайском крае статистики насчитали 0,97 млн мужчин — 45,7% в общей численности населения.
Пятое место
В Омской области насчитали 0,85 млн мужчин. Средний возраст — 37,9 года.
Шестое место
Кемеровостат приводит данные только по численности работающих мужчин от 15 лет и старше —в Кузбассе насчитали 0,62 млн человек.
Седьмое место
В Томской области 0,49 млн мужчин, средний возраст — 37,4 года.
Восьмое место
В Республике Хакасия насчитали 0,24 млн мужчин — 45,9% общей численности. Средний возраст — 36,3 года.
Девятое место
В Тыве — 0,16 млн мужчин, средний возраст — 28,5 года — это самый «молодой» регион.
Десятое место
В Республике Алтай на 1 января 2023 проживало 0,1 млн мужчин, 47,2% от общего количества.
Доля мужчин в структуре населения
- России— 46,5%
- СФО — 46,0%.
Читайте далее
-
Женщины не были щедры: мужчины Красноярска получили недорогие подарки на 23 февраля
Стала известна средняя стоимость подарков, которые женщины дарили своим мужчинам к 23 февраля. По СФО она составила 3 тыс. рублей.24.02.2024Новости ДККрасноярск
-
Красноярск лидирует в СФО по сумме штрафов управляющим компаниям в 2024
Статистика за 2024 по санкциям организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД в СФО, доступна в ГИС ЖКХ.14.02.2024Новости ДККрасноярск
-
«Надо бы не только в мессенджерах общаться». Проблемы школ, которые касаются всех
Пока частное школьное образование в России наращивает обороты, десятки важных вопросов остаются нерешенными. Многие из них куда серьезнее, чем маленькая ставка и бесконечные домашние задания.16.01.2024Новости ДКЕкатеринбург
-
Собачья жизнь: 600 подопечных «хвостиков» приюта могут оказаться на улице
Почему приют для бездомных животных остался без средств к существованию, как выживают больше 600 «хвостиков», получивших шанс на новую жизнь, и кто может помочь приюту — в специальном материале «ДК».15.01.2024Новости ДККрасноярск
-
Людмила Абакумова: «Составляете брачный договор? Учтите все варианты развития событий»
Эксперт рассказала о слабых местах брачных договоров и о том, почему делить бизнес по ним получается не всегда. Еще интереснее ситуация с исключительными авторскими правами одного из супругов.13.01.2024Новости ДКЕкатеринбург