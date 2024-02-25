Красноярский край — первый по количеству мужчин в Сибири

Ко Дню защитника Отечества, статистики составили социально-демографические портреты мужской части населения регионов.

Первое место

Красноярскстат сообщает, что в Красноярском крае на 1 января 2023 числилось 1,321 млн мужчин — или 46,4% общей численности населения. Это самый высокий показатель среди регионов Сибири (СФО). Средний возраст мужчин края — 36,7 года.

Второе место

По данным Новосибирскстата на 1 января 2023 численность мужчин в Новосибирской области составила 1,278 млн человек или 45,8% от общего числа жителей. Средний возраст мужчин Новосибирской области в 2022 году — 37,6 года.

Третье место

На начало 2023 в Иркутской области проживало 1,08 млн мужчин, их средний возраст — 36 лет.

Четвертое место

В Алтайском крае статистики насчитали 0,97 млн мужчин — 45,7% в общей численности населения.

Пятое место

В Омской области насчитали 0,85 млн мужчин. Средний возраст — 37,9 года.

Шестое место

Кемеровостат приводит данные только по численности работающих мужчин от 15 лет и старше —в Кузбассе насчитали 0,62 млн человек.

Седьмое место

В Томской области 0,49 млн мужчин, средний возраст — 37,4 года.

Восьмое место

В Республике Хакасия насчитали 0,24 млн мужчин — 45,9% общей численности. Средний возраст — 36,3 года.

Девятое место

В Тыве — 0,16 млн мужчин, средний возраст — 28,5 года — это самый «молодой» регион.

Десятое место

В Республике Алтай на 1 января 2023 проживало 0,1 млн мужчин, 47,2% от общего количества.

Доля мужчин в структуре населения

России— 46,5%

СФО — 46,0%.

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