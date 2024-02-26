В Красноярске закрыли бар «Элтон»
Бар «Элтон» на ул. Аэровокзальной объявил о закрытии. Информация появилась в соцсетях заведения.
К сожалению, дальнейшая работа нашего бара в Красноярске невозможна. Мы официально заявляем о закрытии «Элтона»... Мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность... Мы, правда, боролись до последнего. Не все из вас знают, что после первого визита полиции в бар (еще в декабре 2023 года) на нас был составлен протокол, бар могли оштрафовать или приостановить работу. Мы ходили в суд и победили! Но это не изменило ничего! Значит, в этой истории пора поставить точку», — приводит слова представителей заведения NGS24.
Объявление о продаже здания на Карла Маркса, 96, которое является часть барного дворика в центре и входит в список культурного наследия, опубликовали несколько дней назад.
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