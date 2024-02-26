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В Красноярске закрыли бар «Элтон»

В Красноярске закрыли бар «Элтон»
Иллюстрация: vecstock / ru.freepik.com

Бар «Элтон» на ул. Аэровокзальной объявил о закрытии. Информация появилась в соцсетях заведения.

#НОВОСТИ
В минувшие выходные в заведении побывали полицейские и росгвардия, они проверили реализуемую алкогольную продукцию и наличие наркотиков у посетителей. После чего 12 человек доставили в дежурную часть. Также в отношении владельца клуба начали проверку по факту провокационной вечеринки в честь  Дня защитника Отечества, сообщали накануне в пресс-службе ГУ МВД по краю.
 
На бар из-за этой вечеринки также пожаловалась Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ.
К сожалению, дальнейшая работа нашего бара в Красноярске невозможна. Мы официально заявляем о закрытии «Элтона»... Мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников. А жизнь и здоровье каждого — высшая ценность... Мы, правда, боролись до последнего. Не все из вас знают, что после первого визита полиции в бар (еще в декабре 2023 года) на нас был составлен протокол, бар могли оштрафовать или приостановить работу. Мы ходили в суд и победили! Но это не изменило ничего! Значит, в этой истории пора поставить точку», — приводит слова представителей заведения NGS24.
Бар «Элтон» работал в формате травести-шоу (сценическое амплуа, связанное с переодеванием и исполнением роли противоположного пола). Помимо Красноярска такой же бар есть в Новосибирске. Там же открыт караоке-бар Blue Piano Bar.  По данным сервиса по проверке контрагентов «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон Красноярск» является Артем  Демченко.
 
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