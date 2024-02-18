В центре Красноярска начали строить апарт-комплекс с офисами, бутиками и спа-центром
В Красноярске приступили к строительству апарт-комплекса «Облака» между улицами Игарская и Качинская. Рассказываем, каким он будет.
Проект был впервые анонсирован 10 лет назад. Именно тогда была огорожена стройплощадка, площадью 1 га. Однако работы все никак не начинались. Хотя по предварительным планам временем достройки обозначался 2016.
В начале февраля 2024 застройщик — компания «РусДен» из ГК «Энергоальянс», обновил проектную декларацию. На стройке появилась техника и начались работы, — об этом сообщает НГС.
Что будет в «Облаках»
Нижние и верхние этажи:
- Лобби бар для проведения неформальных встреч за чашкой кофе
- Премиальный СПА-Центр с видом на центр города
- Торговая галерея с премиальным ритейлом, химчисткой, салоном красоты и другими сервисами
- Двухуровневый ресторан с панорамными окнами и террасой с видом на город
- Подземный теплый паркинг
Средние этажи:
- 63 апартамента для жизни
- 28 офисов для бизнеса
На продажу уже выставлено 38 апартаментов в «Облаках», сообщает Сибдом. Их стоимость начинается от 7 млн за студию (31 кв.м.) до 30 млн за 4-к апартаменты, площадью 134 кв. м.
Напомним, ДК сообщал, что в Красноярске снижается количество квадратных метров торговых площадей на душу населения.
Также в краевом центре существует дефицит офисных помещений. Апартаменты сегодня в городе представлены в ЖК «Золотое сечение». Их застройщик — компания «Ментал-Плюс», продвигает этот формат в Красноярске.
Читайте по теме:
-
Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2022…2023
В течение 2022 ситуация на строительном рынке изменилась на 180. После бурного роста в 2020…2021, сейчас в лексикон застройщиков вернулось слово «турбулентность».07.08.2023Новости ДККрасноярск
-
Апарт-отель «Золотое Сечение» планируют открыть на Взлетке в 2023
Увидеть будущие апартаменты красноярцы могут уже этим летом: в июле в Красноярске запустился первый шоурум. Он доступен для экскурсий, которые дают возможность «распробовать» концепцию апарт-отеля.12.07.2023Новости ДККрасноярск
-
В Красноярске открылся первый шоурум апартаментов «Золотое Сечение»
Апарт-отель «Золотое Сечение» на Взлётке планируют запустить в этом году. Но посмотреть, как будут выглядеть будущие апартаменты, красноярцы могут уже сейчас.11.07.2023Новости ДККрасноярск
-
Новый ЖК возведут в историческом районе бывшего аэропорта Красноярска
Четыре 19-этажных дома появятся на ул. Аэровокзальной. Они получат название «АЭРОCITY».25.06.2023Новости ДККрасноярск