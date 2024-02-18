В центре Красноярска начали строить апарт-комплекс с офисами, бутиками и спа-центром

В Красноярске приступили к строительству апарт-комплекса «Облака» между улицами Игарская и Качинская. Рассказываем, каким он будет.

Проект был впервые анонсирован 10 лет назад. Именно тогда была огорожена стройплощадка, площадью 1 га. Однако работы все никак не начинались. Хотя по предварительным планам временем достройки обозначался 2016.

В начале февраля 2024 застройщик — компания «РусДен» из ГК «Энергоальянс», обновил проектную декларацию. На стройке появилась техника и начались работы, — об этом сообщает НГС.

Что будет в «Облаках»

Нижние и верхние этажи:

Лобби бар для проведения неформальных встреч за чашкой кофе

Премиальный СПА-Центр с видом на центр города

Торговая галерея с премиальным ритейлом, химчисткой, салоном красоты и другими сервисами

Двухуровневый ресторан с панорамными окнами и террасой с видом на город

Подземный теплый паркинг

Средние этажи:

63 апартамента для жизни

28 офисов для бизнеса

На продажу уже выставлено 38 апартаментов в «Облаках», сообщает Сибдом. Их стоимость начинается от 7 млн за студию (31 кв.м.) до 30 млн за 4-к апартаменты, площадью 134 кв. м.

Напомним, ДК сообщал, что в Красноярске снижается количество квадратных метров торговых площадей на душу населения.

Также в краевом центре существует дефицит офисных помещений. Апартаменты сегодня в городе представлены в ЖК «Золотое сечение». Их застройщик — компания «Ментал-Плюс», продвигает этот формат в Красноярске.

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