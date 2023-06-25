Новый ЖК возведут в историческом районе бывшего аэропорта Красноярска

Четыре 19-этажных дома появятся на ул. Аэровокзальной. Они получат название «АЭРОCITY».

Красноярская карта жилых комплексов снова увеличится: над новым проектом работают группа компаний «Ментал-Плюс» и партнер-застройщик. Известно, что в ЖК, который будет называться «АЭРОCITY», войдут четыре дома высотой в 19 этажей.

Их возведут на ул. Аэровокзальная, в историческом районе бывшего красноярского аэропорта. Отличительная черта этого ЖК — новая квартирография, в основе которой двух- и трехкомнатные квартиры с просторной кухней-гостиной, большими спальнями и лондри.

По информации ГК «Ментал-Плюс», в ряде квартир предусмотрены французские окна в пол, панорамные угловые окна и балконы с витражным остеклением. Так воплощается концепция «АЭРОCITY», в которой акцент делается на максимальном количестве света и воздуха.

ЖК возведут рядом с развлекательно-досуговой инфраструктурой Взлетки, «Планетой» и ключевыми развязками транспорта. Но так как дома не будут находиться на первой линии, из окон откроется вид и на Енисей.

Подробнее об «АЭРОCITY» рассказала Елена Некрасова, руководитель отдела рекламы и маркетинга ГК «Ментал-Плюс»: узнать детали можно в новости «ДК».

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