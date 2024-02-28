Более 1 млн цветов привезут в Красноярск к 8 марта в 2024

К празднику в городе появятся цветы из Голландии, Таиланда, Армении, Узбекистана и России. Можно будет найти и букеты, цветы для которых выращены в Красноярске.

В 2024 к 8 марта в Красноярск доставят более 1 млн цветов из разных стран: их завезут торговые сети «Красный Яр» и «Батон». Как стало известно «ДК», к празднику в Красноярске можно будет найти:

тюльпаны из Узбекистана, Армении, Белоруссии и России;

хризантемы, гипсофилы, эустомы, альстромерии, цветные кактусы, каланхоэ, герберы и лилии из Голландии;

розы в букетах и горшках, гиацинты, примулы из России;

орхидеи из Таиланда.

Кроме привычной классики, для особенного подарка можно будет выбрать горшечные ирисы, нарциссы и тюльпаны, а также голландскую эустому.

Иллюстрация: предоставлено пресс-службой торговой сети «Красный Яр»

При этом цену на «главный» цветок 8 марта обещают оставить на уровне 2023 — не более 40 рублей за штуку.

В этом году мы существенно расширили ассортимент горшечных цветов, которые будут радовать покупателей не одну неделю, и привезли больше сортов и видов тюльпанов из разных стран. Мы проанализировали спрос прошлых лет и оказалось, что наши покупатели предпочитают приобретать тюльпаны в букетах по 5 штук. Поэтому мы заранее красиво упакуем их и будем готовы предложить покупателю оберточную бумагу для сохранения букетов во время транспортировки», — рассказала Елена Шевцова, руководитель направления «Фрукты и овощи» торговых сетей «Красный Яр» и «Батон».

Но не заграницей единой — в городе можно будет найти и цветы, которые выращиваются прямо здесь. Об этом процессе рассказали в «Управлении зеленого строительства». Предприятие отвечает за выращивание тюльпанов на базе местного тепличного комплекса.

«Процесс выгонки тюльпанов состоит из двух этапов: „темный“ и „светлый“. В октябре цветоводы начинают высаживать луковицы тюльпанов в специальный субстрат и оставляют их в темном прохладном помещении. Для правильного формирования цветка, в зависимости от сорта, необходимо от 14 до 18 недель. В таких условиях тюльпаны находились до января. В „светлом“ периоде ящики с проросшими луковицами переносят в теплицу. Здесь при поддержании определенной температуры начнется активный рост тюльпанов — набор зеленой массы и формирование бутонов. Ежегодно наши цветоводы высаживают около 200 тысяч цветочных луковиц», — объяснили технологию в «Управлении зеленого строительства».

В 2024 предприятие работает над 20 сортами тюльпанов. Среди них, например, Strong, Timeless, Royal Virgin, Pink Twist, Purple Raven, Orange Juice, Ozon. Основные отличия цветов — в высоте стебля и размеру бокала. По данным «Управления зеленого строительства», самые популярные оттенки цветов у красноярцев — красные, желтые, белые и розовые.

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