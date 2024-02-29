Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.02
92,04
99,92
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске начали продавать юани через банкоматы

В Красноярске начали продавать юани через банкоматы
Автор фото: Dragana_Gordic. Иллюстрация: freepik.com

Сейчас услуга доступна лишь в семи городах РФ, один из которых — Красноярск. Перечень обещают расширить, но когда - не говорят.

#НОВОСТИ

Банк «Тинькофф» начал продавать в Красноярске юани через свои банкоматы, выдающие иностранную валюту, сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы кредитной организации.

Купить китайскую валюту таким образом могут лишь клиенты банка, расчитавшись за нее со своего рублевого счета. Раньше так можно было приобрести только доллары и евро.

Также в банке напоминают, что на покупку юаней в его банкоматах не распространяются ограничения на снятие наличных и лимиты ЦБ.

Помимо Красноярска эта услуга доступна жителям еще шести городов РФ. В частности, это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Иркутск и Сочи. В будущем этот перечень обещают расширить, но, когда именно и какие еще города попадут в него, не уточняется.

Читайте также:

Микрозаймы в Красноярском крае выросли более чем на 8%

Почти весь прошлый год они перманентно росли в размерах. Тренд сохранился и в этом.

Финансовая подушка красноярцев выросла до 217 тыс. рублей в 2024

В сравнении с 2023 прирост вкладов составил практически 19% — с таким показателем Красноярский край опустился на 41 место в рейтинге. В 2022/23 регион не «вылетал» из третьей десятки.

В Красноярске подешевела бытовая техника и одежда

Годовая инфляция в Красноярском крае в январе 2024 ускорилась до 8,38% после 7,78% в декабре 2023. Об этом сообщили в красноярском отделении Банка России.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске подешевела бытовая техника и одеждаВ Красноярске подешевела бытовая техника и одежда
  • Пиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынкаПиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынка
  • Экопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в КрасноярскеЭкопарк «Юдинская долина» откроется в начале весны в Красноярске
  • В Красноярске закрыли бар «Элтон»В Красноярске закрыли бар «Элтон»
  • У «Красноярской рециклинговой компании» сменился акционерУ «Красноярской рециклинговой компании» сменился акционер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.