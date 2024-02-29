В Красноярске начали продавать юани через банкоматы

Сейчас услуга доступна лишь в семи городах РФ, один из которых — Красноярск. Перечень обещают расширить, но когда - не говорят.

Банк «Тинькофф» начал продавать в Красноярске юани через свои банкоматы, выдающие иностранную валюту, сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы кредитной организации.

Купить китайскую валюту таким образом могут лишь клиенты банка, расчитавшись за нее со своего рублевого счета. Раньше так можно было приобрести только доллары и евро.

Также в банке напоминают, что на покупку юаней в его банкоматах не распространяются ограничения на снятие наличных и лимиты ЦБ.

Помимо Красноярска эта услуга доступна жителям еще шести городов РФ. В частности, это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар, Иркутск и Сочи. В будущем этот перечень обещают расширить, но, когда именно и какие еще города попадут в него, не уточняется.

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