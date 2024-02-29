В Красноярском крае самый доступный бензин в Сибири

Его цена и ее годовая динамика при этом остаются одними из самых высоких в округе.

В январе 2024 на среднюю чистую зарплату в Красноярском крае можно было купить 1 380 литров бензина АИ-92. Такие данные опубликовало агентство «РИА Рейтинг», проранжировав регионы РФ по этому параметру.

В этом рейтинге край занял 14 место по стране и первое по Сибирскому федеральному округу. Следом (и там, и там) идет Иркутская область с 1 222 литрами. А на третьем месте по Сибири (и 20 по РФ) — Кузбасс (1 163 литра).

Наименее из сибирских регионов АИ-92 доступен в Алтайском крае — на среднюю чистую зарплату здесь можно купить лишь 807 литров его (по РФ это 69 место). Чуть лучше ситуация в республиках Алтай (847 литров; 60 место по РФ) и Тува (947 литров; 40 место по РФ).

При этом, правда, в двух последних регионах цена 92-го бензина является самой высокой в Сибири — 52,33 рубля за литр в Туве и 51,56 рубля за литр в республике Алтай. На третьем месте идет Иркутская область со стоимостью литра этого топлива в 51,15 рубля. В Красноярском же крае за литр АИ-92 придется в среднем заплатить 49,78 рубля (это четвертое место по СФО). Самый же дешевый бензин в округе — в Кемеровской области (48,01 рубля за литр).

Также стоит отметит, что за год стоимость 92-го в крае выросла на 7,9%. Опережают регион по этому параметру лишь те же Алтай и Тува — 10,3% и 13,8% соответственно.

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